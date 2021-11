“Mandatelo via, subito”. Rivolta contro Gianni Sperti. E parte la richiesta a Maria De Filippi

Momento difficilissimo per Gianni Sperti, forse il più complicato da quando lavora come opinionista di ‘Uomini e Donne’. Negli anni è sempre stato apprezzato ed è indubbiamente stato il meno criticato, rispetto alla collega e amica Tina Cipollari, che invece spesso e volentieri è finita nel mirino della rete per alcuni suoi atteggiamenti un po’ troppo sopra le righe. Ma qualcosa è cambiato anche nei confronti del pugliese, infatti è scoppiata una vera e propria rivolta contro l’ex ballerino.

Nelle scorse ore ha avuto un litigio con il cavaliere Biagio Di Maro: “Ti sei approfittato di una donna che prova sentimenti per te. Tu sapevi benissimo che Sara aveva un debole per te, lei non se lo meritava per come si è comportata con te”. E anche Tina ha usato parole durissime contro il protagonista del Trono Over: “Mi fai schifo, buffone. Non ti sei persa niente, perché è un fasullo che non vale niente”. Ma ora un terremoto violentissimo rischia di colpire Gianni, che dovrà necessariamente ripararsi.

Proprio alcuni giorni fa Gianni Sperti ha voluto rispondere a qualcuno sul social network Instagram: “Nessuno può tapparmi la bocca tranne me stesso. Vedo tutto ma a volte faccio finta di non vedere per non mettere in imbarazzo. Sento tutto, anzi no, ascolto tutti con interesse perché ognuno di noi ha qualcosa da dire e merita di essere ascoltato”. Intanto, sta per esplodere una vera e propria bufera contro di lui, anzi è già deflagrata in queste ultime ore con alcuni commenti di vari telespettatori.





Un comportamento un po’ troppo esagerato da parte di Gianni Sperti ha fatto storcere il naso a moltissimi utenti, che seguono costantemente il programma di Maria De Filippi. Ed è stato chiesto alla padrona di casa di mandare via il noto opinionista. Infatti, c’è chi ha scritto: “Dovrebbero cacciarlo perché nel giudicare non è ormai più una persona obiettiva”, “Non capisce niente, mandatelo via”. Staremo a vedere cosa succederà, anche se è davvero difficile immaginare che possa essere escluso dal dating show.

Buone notizie intanto per i seguaci di Ida Platano. Pare che tutto sia ormai definitivamente cambiato e pare che la dama di ‘Uomini e Donne’ resterà al suo posto. Quindi, non dovrebbe più lasciare la trasmissione di Canale 5 e restare al suo posto. Per la gioia, immaginiamo, anche di Gemma Galgani, che potrà avere al suo fianco ancora a lungo la sua amica del cuore.