Sorpresa Gianni Sperti sui social network. Lo storico opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha deciso di immortalarsi in un modo davvero particolare, scatenando le voci di gossip. Stavolta niente ha a che fare con le dinamiche del dating show di Maria De Filippi, infatti si tratta esclusivamente di un aspetto strettamente privato che ha voluto condividere con i suoi follower. Le immagini in questione hanno fatto immediatamente il giro della rete e stanno spopolando ovunque. E c’è chi attende anche ulteriori spiegazioni.

Nell’ultimo periodo Gianni Sperti è stato criticato per i suoi comportamenti nel programma di Canale 5. Infatti, è stato chiesto alla padrona di casa di mandare via il noto opinionista. Infatti, c’è chi ha scritto: “Dovrebbero cacciarlo perché nel giudicare non è ormai più una persona obiettiva”, “Non capisce niente, mandatelo via”. Staremo a vedere cosa succederà, anche se è davvero difficile immaginare che possa essere escluso dal dating show. E anche con Tina Cipollari ci sono stati diversi battibecchi.

Ebbene sì, Gianni Sperti ha voluto sorprendere tutti con un gesto incredibile. Infatti, si è fatto un tatuaggio di coppia. Inizialmente a tutti era sembrata una cosa normale, visto che ormai tutti presentano i loro tattoo ai loro fan. Ma nessuno si sarebbe mai immaginato che l’avrebbe condiviso con qualcun altro. Sono letteralmente tutti impazziti alla vista di quella incisione sul suo corpo. Ed è comunque uscito il nome e cognome della persona che si è tatuato insieme all’opinionista televisivo.





In alcune delle sue storie Instagram, Gianni Sperti ha scritto la seguente didascalia nell’annunciare il suo nuovo tatuaggio: “Per sempre”. E ha anche taggato l’uomo con il quale si è mostrato nell’immagine emblematica. Su alcune pagine dei fan di ‘Uomini e Donne’ si è sparsa la voce e c’è chi ha anche commentato con gli occhi innamorati. Difficile sapere con certezza che tipo di rapporto ci sia tra lui e questa persona, ma in tanti stanno già cominciando a sognare ad occhi decisamente aperti.

Gianni Sperti ha voluto tatuarsi insieme a Pasquale Capo. Quest’ultimo lavora come modello ed indossatore e ha tantissimi follower che lo seguono sul suo profilo, più di 20 mila per la precisione. Nessuno però sa con certezza che tipo di relazione abbia con lui, se sia una grandissima amicizia o qualcos’altro. Non sono stati riferiti altri particolari, quindi il mistero regna ancora sovrano.