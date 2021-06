“Finalmente l’ha ammesso!”. Gianni Sperti, rotto il silenzio sul dubbio che aleggia da anni

Gianni Sperti, la frecciatina colpisce e affonda. L’opinionista di Uomini e Donne ancora sotto i riflettori per la questione dei tanto discussi ‘ritocchini’. Un argomento che solleva ancora qualche dubbio anche in seguito alle recenti foto postate sul profilo social dal ballerino. E in merito a ciò, il giornalista Roberto Alessi decide di rompere il silenzio nella sua rubrica denominata Up and down su Novella 2000.

Sembra che Gianni Sperti non accetti di buon grado che si parli ancora dei presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposto per migliorare il proprio aspetto fisico. Il giornalista svela la sua opinione sul mondo dello spettacolo e sull’impatto che può creare l’immagine: “Sapere se si sia rifatto o meno non sono certo fatti nostri, ma nel momento in cui si sale su un palco bisogna mettere in conto tutto, anche le domande di chi ti vuole bene…”.

Ma Gianni Sperti si è sottoposto o no a qualche ritocchino estetico? La ricorrente domanda va incontro a un’opinione da parte del giornalista: “Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso…” anche alla luce di quanto espresso da Gianni Sperti su Instagram: “Ho rifatto il minimo indispensabile…”. Dunque per la prima volta in assoluto il volto di Uomini e Donne sembra averlo ammesso pubblicamente.





Nulla da contestare a tal proposito, anzi. Roberto Alessi si schiera dalla parte del ballerino e di quanti decidono di sentirsi più a proprio agio con il proprio corpo: “Se si sente bene così ha fatto quello che doveva fare…”. Gianni Sperti infatti non sarebbe il primo e l’ultimo a decidere di apportare qualche piccolo cambiamento alla propria immagine.

E chi ha modo di seguire il profilo Instagram di Gianni Sperti, avrà sicuramente notato che l’opinionista non perde occasione per accompagnare alcuni scatti con citazioni d’autore e pensieri che spesso tendono a rafforzare principi saldi di consapevolezza. Proprio di recente, il ballerino ha ricordato a tutti su Instagram: “Alcuni ti ameranno per quello che sei e altri ti odieranno per la stessa ragione. Abituati”.