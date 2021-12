Ancora scintille dentro il Grande Fratello Vip. Protagonista Gianmaria Antinolfi. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è infatti al centro di una disputa. Nelle ore scorse ha deciso di rompere ogni indugio e mettere la parola fine sulla bozza di relazione che stava nascendo con l’ex Uomini e Donne Sophie Codegoni. Le sue parole sono state inequivocabili. Secche e senza possibilità di una lettura differente da quella reale.. “Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima”.



“Ci abbiamo provato, ma o scatta o non scatta. Sono sereno e tranquillo, ma penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci coccoliamo, ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei”.



E ancora: “Per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso”. Il comportamento assunto dall’ex tronista di Uomini e Donne, che non ha difeso il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, ha infastidito proprio quest’ultimo che, dopo la diretta, si è sfogato con Soleil. “È stato un pochino umiliante. Tu meriti molto di più, farti trattare in questo modo da una ragazzina di 20 anni è un po’ triste […]”.







E ancora: “Ti conosco e so che adesso ci stai un pò male dentro. Smolla, fai come se non esistesse e quando viene a cercarti sii freddo”.”Io non gioco a questi giochetti, non mi interessa. Amici come prima” ha replicato Gianmaria Antinolfi spiegando a Soleil la sua posizione nei confronti di Sophie.



“Secondo me lei sta gongolando, le piace stare al centro dell’attenzione. Tu hai avuto delle donne con un determinato tipo di carattere […] Devi stare con una che ti valorizza, non che ti mette dubbi” ha concluso l’influencer. Ma non sembra questa tutta la verità. Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil potrebbe andare ben oltre. Il GF Vip ha infatti catturato una dialogo all’orecchio in cui lui dice ‘Sai quanto ti voglio bene’. Una frase in cui molti hanno letto la traduzione: “Se ho lasciato Sophie l’ho fatto per te”.