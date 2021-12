Gianmaria Antinolfi prosegue la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ha deciso di restare nella Casa anche dopo la data del 13 dicembre. E prosegue anche la storia con Sophie Codegoni tra alti e bassi. Negli ultimi giorni prima hanno discusso per una bottiglia d’olio, poi si sono ritrovati in piscina dove, tra un bacio e un abbraccio hanno messo fine alle incomprensioni. Sophie Codegoni, per sbollire il nervosismo causato dalla discussione con Gianmaria Antinolfi è andata in piscina per nuotare e rilassarsi.

A questo punto Giucas Casella ha invitato Gianmaria Antinolfi a seguirla. L’imprenditore ha accettato il consiglio e, totalmente vestito, si è tuffato in piscina dove ha baciato in modo molto passionale Sophie che ha messo da parte i propri dubbi lasciandosi trascinare dalla passione di Gianmaria Antinolfi. Dopo il bacio in piscina, Sophie e Gianmaria hanno trascorso il resto della serata insieme. Complice la musica per la serata aperitivo, tra il gieffino napoletano e l’ex tronista di Uomini e Donne non sono mancati baci passionali e balli sensuali.

Se nella Casa l’avventura di Gianmaria Antinolfi prosegue, al di fuori ci sono dei problemi. L’imprenditore napoletano non sa nulla, ma un uomo ha distrutto la sua macchina. La notizia è stata riferita da Gabriele Parpiglia durante Casa Chi. È stata Azzurra Della Penna che ha chiesto al giornalista se sapesse qualcosa e lui ha riportato quanto accaduto. Infatti un uomo si è intrufolato nel garage e si è accanito sulla prima macchina che si è trovato davanti. E che, caso vuole, era proprio quella di Gianmaria Antinolfi.





Secondo le prime informazioni pare che si tratti di un ubriaco: “Non si sa per quale motivo ha scelto la macchina di Gianmaria”, ha proseguito Gabriele Parpiglia. Ma quello che si sa è che l’uomo ha rotto una bottiglia sull’auto e poi si è accanito con tale violenza che l’ha distrutta. Quindi il giornalista ha mostrato le foto di come è stata ridotta l’auto del vipppne.

L’uomo è stato individuato e catturato dalle forze dell’ordine e avrebbe spiegato: “Era la prima macchina che mi ha fatto antipatia”. Insomma, non sapeva che fosse di Gianmaria Antinolfi e non si è trattato di un atto premeditato. Nel frattempo è partita la denuncia, il fratello dell’imprenditore si è presentato negli uffici per seguire la vicenda.