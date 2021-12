Il dolore di Gianmaria Antinolfi al GF Vip. Ma cosa è successo? C’è da dire che il ragazzo, a parte Sophie Codegoni, ha legato moltissimo anche con Miriana Trevisan e Aldo Montano. E proprio per quest’ultimo il suo cuore è in frantumi per una possibile uscita. Gianmaria rischia infatti di perdere uno dei suoi due amici il 13 dicembre. Aldo Montano infatti ha detto che la prossima settimana – con lo scadere del contratto – lascerà la casa di Cinecittà ed è sicuro della sua decisione.

Questa scelta di Aldo ha mandato in crisi Antinolfi, che ieri sera è scoppiato a piangere con Valeria Marini, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Queste le parole di Gianmaria Antinolfi: “Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero. Lui mi è sempre stato vicino qui dentro”.

“Gli devo tanto e c’è stato in ogni momento. Non posso pensare di svegliarmi senza di te capisci? […] So bene che è un gioco, ma ero abituato al fatto che potevo contare sempre su di lui. Per me è stata una figura di riferimento oltre che un vero amico e dico sul serio”. Tuttavia, solo qualche giorno fa, Montano, proprio rivolgendosi a Gianmaria Antinolfi ha confessato che questi sono i suoi ultimi giorni al GFVip.





“Mi pare ovvio – dice Aldo Montano a Gianmaria Antinolfi – che ormai prolungheranno il tutto. Stanno entrando sempre nuovi concorrenti. Poi ho visto che Olga è tornata in Russia, quindi sa che non finirà il 13. Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto è?! Dai ma secondo te io posso restare? Comunque no, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”.

L'autenticità dell'amicizia tra Aldo e Gianmaria ricorda tanto le prime edizioni quando si dava più valore ai rapporti umani#GFVIP

“Le lacrime di Gianmaria Antinolfi, lo sguardo di Aldo – scrive Azzurra su Twitter – i loro occhi lucidi, la stima, l’ammirazione, la consapevolezza di aver vinto molto di più di un Reality. Hanno vinto un’amicizia meravigliosa, un dono prezioso quanto raro, soprattutto quando nasce in un contesto televisivo!”. Molto molto bello.