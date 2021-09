Gianmaria Antinolfi è entrato al GF Vip 6 un po’ in sordina, conosciuto solo come “ex di Belen Rodriguez”, ma si è subito imposto come uno dei maggiori protagonisti delle dinamiche della Casa. Perché oltre ad aver avuto un flirt con l’argentina più famosa d’Italia ha avuto anche una storia con Soleil Sorge, che ora è la sua coinquilina al reality di Canale 5.

Sin dal primo giorno tra i due ex ci sono stati forti scontri. Tensione immediatamente salita alle stelle tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, che difatti hanno già avuto più faccia a faccia, anche durante le dirette in prima serata. E nell’ultima puntata è entrata nella Casa l’attuale fidanzata dell’imprenditore, Greta, per “rimettere al posto” la ex UeD e influencer. Nemmeno a dirlo, le due se ne sono dette di ogni, al punto che è dovuto intervenire lo stesso Alfonso Signorini.

Gianmaria Antinolfi, la segnalazione

Ma dopo quell’ennesimo scontro, pare che adesso Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge abbiano deciso di deporre l’ascia da guerra e di firmare una tregua. Lui le ha chiesto scusa e lei, dopo averlo perdonato, ha spiegato di essere rimasta ferita quando ha visto che parlava della loro relazione agli altri inquilini: “Io ho sofferto tanto in amore, sono scottata e distrutta da queste cose. Vorrei solo una relazione con una persona che mi rispetta e mi tutela”.





“Io ho subito anche bullismo. Quando ancora non ero stata a letto con un ragazzo, ho avuto la scuola intera contro, ragazze più grandi che si erano ingelosite e andavano a dire in giro che ero stata con tutti”, ha aggiunto Soleil Sorge. Ma nemmeno un giorno di pace che una nuova polemica si sta abbattendo su Gianmaria Antinolfi. Ma c’entra il lavoro, non l’amore.

Secondo alcune segnalazioni del web, riportate da Deianira Marzano, Gianmaria Antinolfi non sarebbe un imprenditore, come più volte lui stesso ha affermato di essere, ma il direttore vendite di una grande conceria, e la stessa blogger partenopea ha indagato su quanto appreso dai suoi follower. Alfonso Signorini chiederà al suo gippone di fare chiarezza nel corso delle prossime puntate del GF Vip 6?