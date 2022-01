Gianmaria Antinolfi al GF Vip 6 ha avuto un flirt con Sophie Codegoni. Poi la rottura, proprio in concomitanza con l’ingresso nella Casa di Federica Calemme. Fin da subito l’imprenditore napoletano ha mostrato interesse verso l’influencer mora.

“Mi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni fa, è vera, perbene, verace, limpida e genuina. La vedo semplice, non ha nessuna sovrastruttura o doppio fine. Mi sono preso un po’ di tempo. Con lei non ho mai parlato di… anche perché voglio avere le idee chiare”. Poi è scattato il bacio. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono lasciati andare al GF Vip 6 e sono stati pizzicati subito da Jessica Selassié che li spiava da dentro la Casa.

Gianmaria Antinolfi spiazzato: “Non me l’aspettavo”

“Oddio si sono baciati! Ci azzecco sempre!“. “Hanno limonato? Ce l’hanno fatta?”, ha chiesto poi incuriosito Alessandro Basciano. “Ce l’hanno fatta! Mi sembravano molto contenti!“, ha poi confermato la principessa su Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Ma nelle scorse ore un colpo di scena: lei frena e lui non si dà pace.





“Promesse fuori non ne ho fatte, però a lui ci penso”, dice a sorpresa Federica Calemme, che confida i suoi dubbi a Gianmaria Antinolfi pensando a una persona che la aspetta fuori. Confessa anche che non si pente del bacio e ammette di avere un interesse anche per lui: “Mi piaci, c’è complicità… mi vivo quello che viene, mi spiace per tutto, ma sono impulsiva”.

La reazione di lui? L’imprenditore prima prende le distanze, poi si sfoga. “Avvicinati tu a me quando hai voglia – le dice Gianmaria Antinolfi – Allontanarmi da Sophie è stato molto semplice perché mancava quella naturalezza che ho avuto con te, staccarmi da te è molto più difficile”. Poi però sale lo sconforto e a Soleil confida: “Questa volta non me lo aspettavo proprio, vista la qualità del tempo che abbiamo passato insieme. Abbiamo riso, scherzato, giocato. È stato tutto talmente bello e naturale che non capisco. Ha preso le sue decisioni e le accetto”.