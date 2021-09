Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi ha messo in chiaro i sentimenti per Giulia Greta Mastroianni. È accaduto quando l’influencer e imprenditore napoletano si è confidato con Raffaella Fico e Carmen Russo. Focus non solo su Soleil Sorge, ma anche sulla donna con cui la frequentazione sarebbe iniziata poco più di un mese prima di entrare in casa.

Giulia Greta Mastroianni, lontana dal mondo dello spettacolo e con poco più di 3000 follower sul social. Modella, ma cosa si sa di lei? Non troppo, se non attraverso le parole del gieffino, rivelate alle inquiline della casa e sotto le telecamere vigili del GF Vip 6 pronte a cogliere le notizie necessarie.

Nessuna foto insieme e neanche promesse troppo importanti tra di loro. Gianmaria Antinolfi lo ha confidato alle inquiline della casa, lasciando emergere qualche dettaglio in più sulla loro frequentazione: “L’ho appena incontrata. Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto ‘ti aspetto’ e va bene, poi mi ha detto ‘Mi prometti che torni?'”.





La confidenza del gieffino prosegue nel racconto: “Io le ho detto ‘Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà”. Piccoli passi e attese, Gianmaria Antinolfi ha preferito non sbilanciarsi.

“Sono una persona di parola per me è la cosa più importante che ha un uomo, siamo quello che diciamo, se dico una cosa devo mantenerla, quindi le ho detto di non poterle dare la garanzia al 100%, posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore”.