Gianmaria Antinolfi è ancora al GF Vip 6 ma forse per poco. “Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato – ha confessato l’imprenditore a Manila Nazzaro – Però il weekend me lo prendo, andrò a Parigi con Federica (Calemme, che è appena stata eliminata dalla Casa, ndr)”.

“Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano e non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate”. Questa è la decisione di Gianmaria Antinolfi, ma ricordiamo che c’è ancora in ballo il famoso “biglietto di ritorno”. Il primo, quello pescato dalle donne, è già stato scoperto (lo aveva Miriana Trevisan), mentre quello scelto dagli uomini, ancora no.

Gianmaria Antinolfi, il gesto di Federica Calemme

E visto che quello di Manuel Bortuzzo è stato aperto nei giorni scorsi da Lulù Selassié (“Sei stato definitivamente eliminato dal gioco”) potrebbero averlo in 3, ovvero Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Davide Silvestri. Le new entry ovviamente sono escluse. Venerdì scorso sono infatti entrati nella Casa Antonio Modugno e Gianluca Costantino e, parole di Gabriele Parpiglia a Casa Chi, potrebbero essere presto raggiunti da altre nuove concorrenti.





Venerdì scorso Gianmaria Antinolfi ha dovuto salutare Federica Calemme. Finita in nomination con Nathaly Caldonazzo e Barù, è uscita per volere del pubblico. L’unico maschio della Casa finito in nomination la scorsa settimana è stato salvato dal 53% del pubblico, Nathaly Caldonazzo dal 33% e, infine, la modella campana dal 14%. Ma ora che è fuori, non ha certamente dimenticato l’imprenditore con cui ha avuto un flirt al GF Vip 6.

Tra le Storie di Instagram Federica Calemme ha dedicato un bellissimo messaggio a Gianmaria Antinolfi. Sotto al video di loro due nella Casa ha scritto: “Non bastano le parole, quelle volano. Ci vogliono i sorrisi e ci vogliono gli abbracci“. Poi un post in bianco e nero che la ritrae sempre con lui in un momento romantico al GF Vip 6 subito invaso da like e commenti. Come “Siete stupendi”.