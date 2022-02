Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono ormai inseparabili. Dopo il GF Vip 6 non si sono lasciati un attimo. La prima a uscire dal reality è stata Federica Calemme che è stata eliminata al televoto. Poi il 31 gennaio Gianmaria Antinolfi ha deciso di abbandonare il gioco per motivi di lavoro. È un imprenditore e aveva necessità dopo oltre quattro mesi di tornare alla vita di tutti i giorni. “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile – ha detto ad Alfonso Signorini -. Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po’ di tempo in più”.

Federica Calemme ha dedicato il primo post su Instagram dopo la sua uscita a Gianmaria Antinolfi: “Ci pensi mai se il nostro posto è sempre stato questo? E chi non vuole rimanere e aspettare, ci rimane lo stesso. Tanto non c’è più chi guarda, non c’è più chi sente perché solo il pensiero è reale e tutto il resto mente. Grazie per aver sopportato i miei mille sbalzi d’umore e per essermi stato accanto in questo breve ma intenso viaggio dentro me stessa. Meriti tutto!”.

Da quando sono usciti stanno trascorrendo tanto tempo insieme: la coppia era stata pizzicata per le strade di Napoli dai fan che avevano pubblicato qualche scatto sui social. Poi sono partiti per Milano dove lavora Gianmaria Antinolfi. Insieme hanno festeggiato insieme il compleanno di lei. Sui social, infatti, hanno condiviso foto e video della serata in cui non sono mancati baci, abbracci e dediche. “4 febbraio: A te che hai reso questo giorno migliore, Buon Compleanno!”, ha scritto Gianmaria Antinolfi.





Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme saranno ospiti della puntata di Verissimo di domenica 6 febbraio. “Innanzitutto Gianmaria sarà ospite di Verissimo con Silvia Toffanin e ci sarà una sorpresa – scrive la rubrica Chicche di gossip di Casa Chi -. I suoi datori di lavoro gli avevano detto ‘dentro’ o ‘fuori’. Rischiava di arrivare anche in finale. Lui ha scelto il lavoro però non facendo parte di questo mondo, quando esci dal Grande Fratello Vip sei come una rockstar. Lui non si aspettava questa popolarità ed oggi è conteso dalle aziende di moda e marchi importantissimi che lo hanno richiesto per campagne e copertine. Si è aperto una parte di lavoro che lui affronta dietro le quinte: quale sarà la sua scelta?”.

Nel mondo ci sono 2 tipi di persone: quelli che si imbarazzano quando guardano un film con i genitori e all’improvviso parte una scena di sesso,e poi c’è Gianmaria che vuole solo limonare Federica nonostante ci siano la mamma e altre 10 persone che riprendono il tutto. #gianfede pic.twitter.com/ZDbMvszeqL February 4, 2022

Poi viene rivelato anche un retroscena: quando Gianmaria Antinolfi è uscito dalla Casa, Federica Calemme lo aspettava: “Mentre Gianmaria le si avvicinava per baciarla è arrivata Valeria Marini e li ha divisi dicendo: ‘aspettate, facciamo un bacio stellare’. Poi è arrivato il bacio. Lui voleva andare con lei a fare un weekend a Parigi”.