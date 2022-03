Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, procede a gonfie vele la storia d’amore nata tra le mura della Casa di Cinecittà. L’imprenditore e la modella si sono conosciuti al GF Vip 6. È scattato subito qualcosa dopo che lui ha chiuso con Sophie Codegoni, che nel frattempo si è fidanzata con un altro concorrente, Alessandro Basciano.

Prima di entrare al reality show di Alfonso Signorini Gianmaria Antinolfi aveva avuto un flirt con Soleil Sorge, con cui il rapporto nella Casa è stato molto altalenante, soprattutto nel primo periodo. Poi è arrivata Federica Calemme e “se fosse entrata subito non mi sarei avvicinato a nessuna”, ha assicurato lui in un’intervista rilasciata a Chi Magazine.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, la svolta dopo il GF Vip 6

“Avrei scelto lei, solo lei. Io con Federica vedo un progetto, sono sicuro dei miei sentimenti, dei nostri sentimenti. Tra noi c’è amore. E come promesso nella Casa, andremo a Parigi. Sono un uomo di parola”, ha proseguito Gianmaria Antinolfi rivelando poi come vanno le cose con la modella fuori dalla Casa del Gf Vip 6.





“Insieme stiamo benissimo. Siamo entrambi di Napoli e da quando abbiamo lasciato la Casa non ci siamo mai staccati nemmeno per un secondo. Sono molto felice con lei. Federica è la cosa più bella che mi potesse capitare. Mi auguro il meglio per noi. Quando l’ho vista entrare non ci ho capito più niente”, ha detto ancora Gianmaria Antinolfi.

E c’è una grossa novità. Una vera e propria svolta nel loro rapporto, raconta ora il giornalista Gabriele Parpiglia. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono volati a Parigi negli ultimi giorni e come rivelato durante le Chicche di gossip, sembrerebbero fare sul serio: “C’è un inizio, qualcosa che può essere significativo di una convivenza, almeno così mi ha detto Gianmaria. Mi ha detto che ha portato Federica a cena in un posto molto particolare, come una casa antica immersa nella Parigi più bella da vedere e lì so che è scattata la proposta di passare più tempo quando lui sarà a Milano di convivere”.