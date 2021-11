È la new entry della settimana della casa del GF Vip. No, non parliamo di una persona ma dell’influenza stagionale. Sembra chiaro infatti che all’interno della casa più spiata d’Italia stia girando un po’ di febbre e mal di stomaco, sintomi che mai come questo periodo fanno preoccupare per via del Covid, ma che sembrerebbero relativi soltanto a una normalissima influenza stagionale. A farne le spese, o almeno l’ultimo a manifestare i sintomi è stato Gianmaria Antinolfi che ha proprio un po’ di febbre e mal di stomaco.

Sintomi influenzali che lo hanno costretto Gianmaria Antinolfi a mettersi a letto per riposare per cercare di riprendersi il prima possibile, in vista del serale. Tuttavia è bastato il suo piccolo impedimento per generare malumori nella casa. E se da una parte Soleil Sorge si è andata ad assicurare come stesse il suo ex compagno, dall’altra Sophie Codegoni non ci ha pensato minimamente ad interessarsi a Gianmaria. Ma non è finita qua perché durante la giornata si sono accesse delle piccole scintille tra i ragazzi e Katia Ricciarelli.

La soprano, incurante (ma a conoscenza) del fatto che Gianmaria Antinolfi fosse a letto febbricitante, ha passato diverse ore a cantare a pochi metri da lui. Un comportamento senza dubbio irrispettoso per gli altri inquilini della casa che hanno prontamente chiesto alla Ricciarelli di smetterla in quanto il giovane stava cercando di riposare un po’.





Insomma, volano stracci, sempre, qualsiasi cosa capiti all’interno di questo GF Vip 6. Per Gianmaria Antinolfi si tratta probabilmente della stessa influenza che ha colpito qualche giorno prima la stessa Soleil Sorge. Solo qualche giorno fa infatti, la concorrente si è sfogata con i suoi compagni d’avventura dicendo di non sentirsi affatto in forma.

Tra i coinquilini è stato soprattutto Nicola a mostrarsi apprensivo nei suoi riguardi. Il giovane, infatti, non appena l’ha vista in giardino le ha chiesto se stesse meglio. Lei ha negato ed ha detto di sentirsi ancora male. A quel punto, allora, Pisu le ha chiesto se sentisse i sintomi tipici della febbre e dell’influenza. Soleil ha detto di sì e ha detto a Pisu di aver già parlato con gli autori del programma. Si tratta quindi dello stesso malanno di Gianmaria Antinolfi?