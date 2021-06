Il super vip è stato beccato sulla spiaggia in una posizione un po’ particolare. Ormai che le misure restrittive sono quasi cadute, in tantissimi si preparano ad invadere tutti i paradisi terrestri a disposizione. Dalla montagna al mare, niente riuscirà a fermare il pellegrinaggio turistico in giro per i vari incantevoli posti del mondo.

Ci sono certi vip che però non hanno avuto bisogno di attuare alcuna misura che fosse più di tanto restrittiva, per avere il piacere di trovarsi in uno dei paradisi terrestri più ambiti. Il discorso è che proprio sulla famosissima spiaggia è stato fotografato il vip in una posizione un po’ ambigua e intento a fare qualcosa che in seguito racconteremo.

Lo avete riconosciuto? Quello in foto è il fratello di Luca Onestini, Gianmarco. Il povero 24enne è stato costretto ad esser visitato da un medico dopo giorni di blocco intestinale. Il dottore non ha potuto far altro che fargli un clistere e liberarlo dall’enorme peso… Le immagini da allora vagano nel magico mondo dell’internet, senza lasciare tregua.





Assolutamente nulla di anomalo, è una condizione capitata spesso in un contesto come quello dell’Isola dei Famosi (Supervivientes), in cui l’alimentazione si basa su riso e cocco. Quello che stranisce è che le immagini della visita siano state mandate in onda in prima serata durante lo speciale su Cuatro, Terra De Nadie. Nel video incriminato si Onestini a quattro zampe con un asciugamano sopra ascoltare il medico che gli dice: “Ti metterò un liquido che ti permetterà di andare in bagno, va bene?“.

Ovviamente il momento clou della peretta non è stato immortalato dalle telecamere, ma su Twitter molti fan di Gianmarco Onestini non hanno apprezzato certe immagini: “Non capisco la voglia di umiliare Gianmarco scattando quelle immagini…non era necessario!“, ha scritto una sua fan . Dopo il naufrago, parlando con i suoi compagni, ha confessato di stare meglio ma che è stata “un’esperienza bruttissima che non vuole ricordare”.