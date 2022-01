Una brutta notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore e coinvolte il conduttore Gianluigi Nuzzi. Una vera e propria sorpresa negativa per il pubblico, che è rimasto molto deluso da questo annuncio. C’è stato infatti un cambiamento improvviso legato ad un tema molto importante e attuale in Italia e quindi si è dovuto variare tutto in maniera repentina. Inutile dire che il pubblico avrebbe voluto che fosse fatta una scelta diversa, ma inevitabilmente dovrà accettare questa decisione già assunta.

Alcune settimane fa Gianluigi Nuzzi aveva mostrato tutto il suo dolore sui social dopo la morte di Silvia Tortora: “Sei stata come sempre elegante per farmi apprezzare cosa vuol dire costruirsi un’identità dopo la tormenta con il cuore a lutto e un orizzonte nero. Ricordo Ponza, Silvia, ricordo i nostri incontri romani, ricordo te soprattutto che ti eri messa a difesa proprio dell’identità di un padre ucciso dalla malagiustizia. Se oggi sono quello che sono lo devo anche soprattutto alle forze che mi hanno formato”.

La decisione che non è stata gradita dai telespettatori e che riguarda Gianluigi Nuzzi e soprattutto la trasmissione ‘Quarto Grado’ fa riferimento alla puntata del 28 gennaio. Infatti, non ci sarà la messa in onda dell’appuntamento del programma, come svelato anche sulla pagina ufficiale dello stesso. Infatti, è stata pubblicata una foto che ritrae il conduttore insieme alla collega Alessandra Viero e una didascalia molto chiara che spiega le ragioni di questa scelta operata dall’emittente Mediaset.





La pagina social di ‘Quarto Grado’ ha dunque rivelato sulla puntata che doveva essere condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: “Questa sera Quarto Grado non andrà in onda per lasciare spazio alle elezioni per il tredicesimo Presidente della Repubblica con lo speciale Quarta Repubblica. Ci rivediamo venerdì 4 febbraio”. ‘Quarta Repubblica’ si fermerà un attimo per lasciare spazio a ‘Stasera Italia’ e poi il presentatore Nicola Porro tornerà ad informare il pubblico a partire dalle ore 21.30.

Queste le principali reazioni degli utenti: “Noo, una grande delusione”, “Non sono per niente contenta, ma che peccato”, “Non sono d’accordo con questa decisione”. E ancora: “Non è giusto, potevate farla in seconda serata la puntata sulla politica”. Si è dunque sollevato un coro di no, ma il ‘Biscione’ non tornerà indietro perché ha già ufficialmente cancellato la puntata di ‘Quarto Grado’.