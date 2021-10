“Perché Sonia si è fatta il selfie con me”. Giancarlo Magalli, la verità sulla foto che ha fatto infuriare Adriana Volpe

Sta facendo ancora discutere il selfie scattato da Sonia Bruganelli che la immortala con Giancarlo Magalli. La foto è stata postata sul profilo Instagram dall’opinionista del Grande Fratello Vip. E da quel momento è successo di tutto. Adriana Volpe ha risposto sui social, poi le due ne hanno parlato nello studio del GF Vip con Alfonso Signorini. Un chiarimento non è mai arrivato. Anzi le due hanno continuato a tenere il punto. E di conseguenza la questione resta aperta.

Tutto è iniziato con il selfie e la didascalia che recitava: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli e i suoi aneddoti”. Immediata la risposta di Adriana Volpe che su Instagram e su Twitter ha ironizzato sull’accaduto: “Che belle le serate organizzate all’ultimo momento, quanto sono bellini. Dio li fa e poi li accoppia… Ci vediamo lunedì”. Il round è proseguito in studio.

“Quella foto ha un significato. Ti ritengo abbastanza intelligente da poterlo capire da sola. Hai detto che non sono tua amica”, ha detto Adriana Volpe, offesa dal post della Bruganelli che ha risposto: “Perché, lo siamo? Neanche ci conosciamo. Io ho provato a venirti incontro sin dal primo giorno, ma tu, dal secondo, hai deciso che non avresti salutato né guardato nessuno. Certo che non siamo amiche”.





“La realtà è che io e mio marito siamo stati al ristorante con quattro persone tra cui Magalli, che, sapendo della mia esperienza qui, mi ha chiesto come mi trovassi con Adriana e io gli ho risposto che siamo molto diverse – ha detto la Bruganelli, che con Adriana Volpe avrebbe cercato di imbastire un confronto privato -. Stavamo lì e gli ho chiesto di fare la foto, sono stata leggera, ma pensavo che lei avesse una forza diversa da quella che ha. Le ho scritto su Whatsapp per avvisarla, ma lei ha voluto rispondere in maniera pubblica”.

Sulla questione ha rotto il silenzio Giancarlo Magalli che ne ha parlato a Verissimo nella puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 2 ottobre. “È stata una provocazione e lo sapevamo! Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”, ha detto per poi chiarire le intenzioni di Sonia Bruganelli: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”. Il conduttore 74enne non ha esitato a lanciare una frecciatina ad Adriana Volpe, con la quale oggi continua ad avere un pessimo rapporto tra interviste e aule di Tribunale: “Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.