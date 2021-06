Giancarlo Magalli, fresco di addio a ‘I Fatti Vostri’, ha di recente rilasciato un’intervista a ‘FQ Magazine’ raccontando i motivi di una scelta improvvisa. “Sono stanco, è stato fatto quello che volevo e sono felicissimo. L’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo. Sono passati trent’anni da quando ho cominciato a farlo, sono ventuno anni di fila. Parliamo di 4 mila puntate filate, di circa 10 mila interviste. Alcune anche di un certo peso, storie che ti restano dentro. Non è un programma che si fa a cuor leggero, quest’ultimo anno con la pandemia non è stato facile”.



Le dichiarazioni di Giancarlo Magalli non si sono fermate qui: “Non sono mancato un giorno, studio vuoto, senza pubblico e tutto chiuso in una Rai deserta senza ospiti. Con le difficoltà via Skype e i tamponi. Michele Guardì è stato il primo ad essere informato e ha capito la situazione, mica mi può costringere. Gli avevo proposto la staffetta, un passaggio graduale ma lui ha ritenuto di no. Perché Anna Falchi al mio posto? Non è una domanda da fare a me, ma a chi ha deciso di sceglierla”.



Dissapori? Nessuno. “A volte evito di fare interviste perché poi è spiacevole che vengano riprese solo alcune frasi che ovviamente sono più appetibili per fare gossip – ha spiegato Giancarlo Magalli -. Quello che posso dire è che Anna Falchi è stata presa per condurre I Fatti Vostri due mesi dopo che io ho deciso di lasciare la trasmissione. Non c’è nessuna dietrologia o dissapore”.







Ma cosa farà Giancarlo Magalli dopo I Fatti Vostri? Il presentatore ha ricevuto tantissime proposte di lavoro, pure da parte di Mediaset, dove ha diversi amici da anni. Fiction, pubblicità, programmi radiofonici: “Condurrò un nuovo quiz su Rai 2 nel pomeriggio. So che c’è una forte concorrenza in quegli orari, ma vediamo se potrà essere cambiata l’ora. Si tratta di un quiz carino ed è una cosa divertente, una sorta di vacanza per me. Ha avuto un grande successo in altri paesi, è un quiz che si concentra sulla nostra lingua italiana”.



Molto probabilmente si scontrerà contro La vita in diretta di Alberto Matano e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso ma Giancarlo Magalli non teme la concorrenza ed è più che mai concentrato su questo nuovo, entusiasmante, impegno.