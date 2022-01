“Pronto ad iniziare”. Giancarlo Magalli, nuova avventura in tv. Così non si era mai visto

Giancarlo Magalli, l’annuncio del conduttore arriva inaspettato. reduce da un periodo non del tutto facile in seguito a quanto accaduto con Adriana Volpe, il conduttore si rimbocca le maniche e si dice pronto a ripartire. Infatti per la sorpresa di molti, Giancarlo Magalli avrà una parte ben precisa in una serie tv tra le più seguite di sempre. Ad annunciarlo Magalli attraverso il profilo social.

Ebbene si, stando al messaggio condiviso sulla pagina Facebook, pare che Giancarlo Magalli sia pronto a prendere parte nella nuova serie di Don Matteo. Il suo ruolo? Proprio al fianco del sacerdote investigatore (Raoul Bova), nelle vesti di suo fidato consigliere. Questo l’annuncio integrale del conduttore pronto a una nuova avventura televisiva.

“Carissimi amici, volevo rendervi partecipi del fatto che lunedì mattina inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo, in cui interpreterò il ruolo del Vescovo, amico e confidente del nuovo sacerdote che prenderà il posto del Don Matteo di Terence Hill: Raoul Bova. Il mio personaggio è molto bello, saggio ed umano, e spero di interpretarlo bene”.





“Con Raoul siamo amici e ci conosciamo da tanti anni, da quando doppiammo assieme “Hercules” della Disney, lui prestando la voce ad Ercole ed io a Filottete. Siamo molto felici di ritrovarci e di lavorare di nuovo assieme. Quindi per un po’ sarò piacevolmente impegnato in questo lavoro, poi speriamo di poter riprendere “Una Parola di troppo”, la cui seconda serie sarebbe prevista in primavera, se ci saranno i fondi nel nuovo budget, e quindi un’altra divertente sorpresa di cui non posso ancora parlare, ma che vi farà ridere”.

Il messaggio di Giancarlo Magalli si conclude con un sentito ringraziamento a tutti i suoi più affezionati fan, inclusi quelli della serie tv: “Questo per tenervi aggiornati sulla mia attività e sulla mia serenità. Vi voglio bene e ci vediamo presto”.