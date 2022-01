“So tutto, ecco le prove”. GF Vip, bomba su Delia Duran e Alex Belli: è lui chi li conosce bene a cantare

Solo poche ore fa, sulla sua pagina social, Alex Belli lanciava un messaggio per la sua Delia.” Ebbene si iniziò tutto da qui!! Era il 22 Settembre 2018, piazza Duomo Milano, la nostra prima sera, il nostro primo bacio, la nostra prima connessione Alchemica. Da quel momento non ci siamo più lasciati, la nostra Vita insieme è stata una parabola ascendente!! A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi”.



“E forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo ❤️ e si libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!!”. Poi, nel pomeriggio di oggi, la doccia gelata. Delia Duran aveva detto di voler lasciare per sempre Alex Belli. “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la verità è che mi prende per il cuo. Dice che sono la donna della sua vita e continua a farmi queste provocazioni”.

Spiegava la modella, trovando l’appoggio materno della Ricciarelli. “Ho già preso la mia decisione, non ci sarà un passo indietro”. Sulla questione di mollare Alex Belli è intervenuto anche Giacomo Urtis che ha confessato il suo pensiero a Manila. “Lui ha preso una popolarità pazzesca, lei si sta facendo il Grande Fratello. Fatti due calcoli se non è convenuto”.





“Io li conosco da anni, loro stavano troppo bene insieme, non ho mai visto una coppia così affiatata, quindi è impossibile che non tornino insieme”, che ha trovato la replica immediata di Manila Nazzaro: “E allora sarà stato tutto un circo”. Intanto è arrivata anche la risposta di Alex Belli. “Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole”.

Alex Belli non riesce a credere che sua moglie possa mettere fine alla relazione per un aereo passato sopra la Casa: “Lei si basa su un c**o di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”.