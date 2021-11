“Entrano loro”. Ingresso boom per tre super donne, al GF Vip è pronto il tappeto rosso

Andare a finire dentro una casa, chiusa, di questi tempi sembra un po’ un controsenso. Valli a capire, certi personaggi. C’è chi muore dalla voglia di evadere, visitare posti nuovi, viaggiare, conoscere genti e paesaggi mai visti prima. E poi c’è chi, invece, non vede l’ora di andarsi a rinchiudere dentro quattro mura con duemilacinquecentoquattordicimila (in numeri romani) telecamere sempre puntate addosso. Boh? Chi ci capisce qualcosa è bravo.

Comunque al Grande Fratello Vip tira aria nuova. Anche questa edizione sta facendo numeri da capogiro. Venerdì 12 novembre, ad esempio, nonostante la diretta sulla Rai della partita, decisiva, dell’Italia contro la Svizzera, il reality ha conquistato un ottimo 19,3%. Stiamo parlando di circa tre milioni e centroduemila spettatori. Mica paglia.

Proprio venerdì dalla Casa è dovuto uscire Nicola Pisu. E adesso è tutto un gran parlare su chi saranno i vipponi a varcare l’oramai famigerata porta rossa. D’altronde il direttore di Canale Cinque Giancarlo Scheri lo ha detto chiaro e tondo tramite comunicato stampa: si va avanti fino a marzo. E dunque serve rinfrescare l’ambiente. No, non con nuovi e potenti deodoranti – ecologici s’intende – ma con nuovi concorrenti!





Alcuni nomi già si sanno. Quelle volpi di Biagio D’Anelli e Alessandro Rosica li hanno già spiattellati a tutti. Confermata la partecipazione della conduttrice e attrice Patrizia Pellegrino, che entrerà fra pochissimo, lunedì 22 novembre. Ma ci sono anche altri nomi in arrivo. Volete saperli? Eccoli qua.

In arrivo dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 c’è pure l’ex star del Bagaglino Nathaly Caldonazzo. Ma, non ci crederete, il vero scoop, è un altro. Sentite che roba. Recentemente a parlare della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip 7 era stata l’amatissima Manuela Arcuri. Ebbene, pare proprio che l’attrice sia invece pronta a fare il suo ingresso già da lunedì prossimo. Non ci credete? Aspettare per credere…