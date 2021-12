Al Grande Fratello Vip non passa giorno che non capiti qualche ‘turbolenza’. Non parliamo di agenti atmosferici, con freddo e neve che imperversano un po’ in tutta Italia. No, qui le turbolenze riguardano i rapporti tra gli inquilini, il loro stati d’animo e la loro tenuta psicofisica. Tanto per dirne una, i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini hanno assistito al pianto dirotto dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

Motivo delle lacrime? Stavolta non c’entra una donna, ma un uomo. Già, perché Gianmaria ha legato moltissimo, oltre che Sophie e Miriana, anche con Aldo Montano. E proprio quest’ultimo sembra destinato ad uscire tra pochi giorni, esattamente il 13 dicembre. Nel frattempo occhi e orecchie puntate anche su quello che sta avvenendo tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Il loro rapporto, tra alti e bassi, non è ancora risolto né in un senso né nell’altro.

Per chi non lo sapesse il 13 dicembre scade il contratto dei vipponi nel GF Vip. Il reality è stato prolungato fino a marzo. Ma per queste feste di Natale chi vuole potrà abbandonare la Casa e tornare dai propri affetti. Ora a fotografare la situazione sui possibili uscenti è stata Lulù. Sono quattro i nomi fatti dalla principessina. Andiamo a scoprire di chi si tratta.





“Quelli che andranno via sono: Aldo, Manuel, Francesca e Katia”. Si tratta appunto di Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani e Katia Ricciarelli. Proprio sul nuotatore triestino, con il quale il tira e molla va avanti da settimane, Lulù ha detto alcune cose interessanti: “Per lui è già stata una grossa prova ed è fiero del suo percorso. Fa fisioterapia tre volte a settimana, deve poi allenarsi per le Olimpiadi. E perciò è giusto che pensi alla sua vita ora. Anche Katia è sicura di uscire, Alfonso non riuscirà a convincerla”.

Dunque tutto sembra già scritto, anche se con il GF Vip non si sa mai. Tra i vip che vogliono restare c’è Giucas Casella che ha già chiesto agli altri di nominarlo nel caso cambiasse idea. Cosa che però è contro il regolamento che vieta nomination ‘strategiche’. Infine una notizia dal magazine Oggi: Antonio Zequila, dato tra i candidati per entrare nella Casa, non farà parte delle new entry. Ma lui ancora ci spera. Chissà se la speranza sarà l’ultima a morire oppure se a morire sarà il suo sogno…