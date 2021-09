“L’ha detto davvero?”. Giucas Casella, gaffe epica davanti ai gieffini. E lo studio ‘esplode’

Puntata del ‘GF Vip 6’ ricca di contenuti quella andata in diretta nella giornata del 24 settembre. C’è stata la prima eliminazione dal reality show di Alfonso Signorini, infatti Tommaso Eletti è stato costretto ad abbandonare la Casa dopo aver perso al televoto con Davide Silvestri. Ci sono anche stati diversi litigi con Soleil Sorge protagonista di discussioni con Gianmaria Antinolfi e le sorelle Selassié. La gieffina è tra l’altro anche scoppiata a piangere durante la lite con la sua ex fiamma.

Ma anche Giucas Casella è stato al centro di un episodio pazzesco, infatti ha commesso delle gaffe clamorose mentre si trovava in giardino con gli altri coinquilini. Il video, poi pubblicato in rete, sta diventando virale anche perché si può notare tanta spontaneità nel suo gesto. Errori madornali che hanno fatto ridere non poco i telespettatori. Successivamente è riuscito a rendersi conto della situazione, ma per alcuni frangenti sembrava davvero essere in un altro luogo, lontano dalla realtà del programma.

Subito dopo l’eliminazione di Tommaso Eletti, si sono radunati alcuni concorrenti in giardino. Giucas Casella però è sembrato essere completamente fuori causa, perché non ha compreso cosa fosse accaduto poco prima. Incredibile la sua reazione, infatti ha chiesto aiuto agli altri compagni di avventura per ricordarsi di chi stessero parlando. Nonostante viva da parecchi giorni al ‘GF Vip 6’, pare proprio che non avesse ancora ben chiaro il quadro della situazione. Ecco cosa è successo nelle scorse ore.





Come si può osservare, visionando il video postato online, Giucas Casella non si ricordava chi fosse Tommaso Eletti. Anzi, in un primo momento sembrava avesse capito di chi stessero parlando, infatti ha domandato: “Dove è andato?”. In seguito ha chiesto chiarimenti: “E quale era, scusa?”. Poi gli hanno dato informazioni per fargli capire chi fosse l’eliminato e Giucas Casella a quel punto si è ristabilito: “Ah, il ragazzino, l’amico tuo, è vero”. Il filmato ha ovviamente fatto il giro del web in pochissime ore.

GIUCAS CAPISCE SOLO ORA CHE TOMMASO È STATO ELIMINATO 😭😭😭 #GFVIP pic.twitter.com/KU5uwOsKb7 September 24, 2021

Intanto, al ‘GF Vip 6’ hanno fatto il loro ingresso le cosiddette opinioniste pop, “prese direttamente dal divano di casa”, come aveva preannunciato Alfonso Signorini. “Mamma quanto è brutta quella lì”, si è lasciata scappare una delle due opinioniste, probabilmente ignara che il microfono fosse acceso o convinta di non essere ascoltata nella Casa. Il riferimento era a Lucrezia ‘Lulù’ Selassié.