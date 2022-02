“Vince Jessica Selassié”. GF Vip, da fuori la voce bomba: “Ecco perché sarà proprio lei”

Colpo di scena al ‘GF Vip’. In queste ore dall’esterno della Casa più spiata d’Italia è arrivata la sentenza definitiva sul vincitore del reality show di Alfonso Signorini. O per meglio dire la vincitrice perché è stato fatto il nome di Jessica Selassié. C’è davvero chi ne è convinto e pare che ormai possano esserci pochi dubbi: la principessa etiope è pronta ad esultare e a diventare colei che succede a Tommaso Zorzi, che ricordiamo ha vinto l’edizione numero 5 del programma battendo Stefania Orlando.

Intanto, Jessica Selassié è ancora protagonista grazie alla sua storia-non storia con Barù. Parlando con Alessandro Basciano, Jessica gli ha confidato di aver notato un segnale da parte di lui: “Ha detto ‘se vuoi venire a darmi la buonanotte vieni, sono in camera’, poi mi ha detto di rimanere con lui. Ci devo andare?”, ha rivelato spiegando però di non voler rovinare il loro rapporto. Basciano le ha consigliato di andare e mettere le cose in chiaro: “Se lui si avvicina, prendi e te le ne vai”. Ma vediamo ora cosa è venuto fuori.

Dunque, durante ‘CasaChi’, un’ex gieffina ha fatto il nome bomba di Jessica Selassié: “A vincere il reality sarà sicuramente una donna. Questo è poco ma sicuro e secondo me Jessica Selassié è una papabile vincitrice. Twitter divide sempre, però ci sono anche altri nomi perché comunque le donne alfa nella Casa non mancano: c’è Soleil e anche Miriana”. Ma come primo nome fatto è stato quello della sorella di Lulù e Clarissa e staremo a vedere se questa previsione si tramuterà in certezza.





A dire che Jessica Selassié trionferà al ‘GF Vip 6’ è stata l’ex vippona Giulia Salemi, che ha poi voluto aggiungere qualcosa su un’altra discussa concorrente, ovvero Soleil: “Sono contenta per lei, il GF Vip è l’unico reality che ti permette di farti conoscere. L’Isola dei Famosi – ha continuato a ‘CasaChi’ – è fisico, Uomini e Donne è improntato sui sentimenti mentre al GF Vip vedi le sfumature di una persona. Soleil è indubbiamente una che non si tira indietro e questo non è poco”.

Siamo quindi nel campo delle ipotesi e delle opinioni personali, ma questo endorsement di Giulia Salemi nei confronti di Jessica Selassié potrebbe essere considerato molto importante. Non è da escludere che i numerosi fan della fidanzata di Pierpaolo Pretelli possano far convergere i loro voti verso la principessa, permettendole di arrivare fino in fondo.