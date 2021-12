Il GF Vip 6 prosegue fino al 14 marzo 2022. Mediaset ha deciso di prolungare il reality (che non terminerà il prossimo 13 dicembre) dal momento che gli ascolti sono ottimi. Per questo motivo c’è fermento all’interno della Casa di Cinecittà. Da qualche giorno i vipponi cercano di capire quale sarà la data della finale del Grande Fratello Vip e di conseguenza per quanto tempo dovranno restare nella casa. Carmen Russo ha anticipato che uscirà prima di Natale per trascorrere le feste insieme alla famiglia.

“Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora” ha confidato Carmen Russo durante una conversazione in veranda, spiegando che una lontananza di tre mesi dalla sua famiglia è un tempo già di per sé sufficiente: “Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi”.

Anche Francesca Cipriani è preoccupata del prolungamento del GF Vip 6 e ne ha parlato a lungo con Davide Silvestri: “A me sta venendo l’ansia. Il 13 era lo step e non sappiamo nulla. Andiamo insieme in confessionale a chiedere Davide. Strano che Alfonso non abbia detto nulla stasera, non capisco questa cosa”. Pertanto tra l’allungamento e i possibili addii altri vipponi varcheranno la porta rossa.





Uno di loro potrebbe essere Kabir Bedi: lo spoiler è arrivato dal TG5 durante il collegamento con Alfonso Signorini: “Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io: è vero che arriva Kabir Bedi?”, ha detto la giornalista Cesara Bonamici. Immediata la reazione di Alfonso Signorini, sorpreso dalla domanda: “No vabbè, ma tu queste robe come fai a saperle? In questo momento mi stai bruciando tutto”. Tra i papabili che potrebbero varcare la porta rossa c’era anche Vera Gemma, protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ora pare che il suo ingresso al GF Vip sia saltato, almeno stando a quanto scrive Dagospia.

“Grande Fratello Vip, salta Vera Gemma. La new entry è Eva Grimaldi. L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini. Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che Dagospia svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d’Itala arriverà la showgirl Eva Grimaldi”.