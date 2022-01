Non si placano le polemiche al ‘GF Vip’ e una delle concorrenti maggiormente colpite dagli attacchi dentro e fuori la Casa è Katia Ricciarelli. Ora però a lamentarsi è stata Valeria Marini, la quale ha deciso di fare una richiesta ben precisa agli autori del programma perché stanca di una situazione che ormai sta diventando per lei insostenibile. Ennesima grana per il reality show e per Alfonso Signorini, che avrà dunque moltissimi argomenti scottanti nella prossima puntata di venerdì 7 gennaio.

Qualche giorno fa Valeria Marini ha risposto alla domanda su cosa acquistare e a quali rinunce fare. Ma Valeria Marini ci ha scherzato su e detto di voler prendere un oggetto ben preciso “Vale, hai qualche richiesta particolare?”, le ha chiesto Soleil come ha riportato il sito di Davide Maggio. E lei, lasciando tutti di sasso e poi scatenando le risate anche del pubblico: “Sì, un vibratore”. Se in questo caso eravamo in presenza di un siparietto scherzoso, ora è ritornata seria e ha chiesto un intervento immediato.

Come ben sapete, Valeria Marini è stata una delle ultime ad entrare nel ‘GF Vip’, ma non lo ha fatto da sola. Infatti, la produzione del reality show di Canale 5 ha deciso di renderla concorrente unico insieme a Giacomo Urtis. Ma qualcosa non sta andando più come previsto e la showgirl sta iniziando a innervosirsi per vicende che non le piacciono affatto. E ora, parlando con Katia Ricciarelli, ha fatto una richiesta ufficiale che spera possa essere accolta il prima possibile per sentirsi più tranquilla.





Quindi, Valeria Marini ha confessato di non voler più giocare insieme a Giacomo Urtis: “Giacomo deve un attimo calmarsi, ci devo parlare perché non deve fomentare. Dovete separarmi da Giacomo perché gli voglio bene, ma abbiamo punti di vista diversi anche perché ho le mie valenze per star da sola. Un paio di volte gliel’ho detto”. La soprano ha condiviso le sue preoccupazioni e ha invitato la coinquilina a stare attenta. Non è affatto stato gradito il suo commento contro Miriana Trevisan.

La Ricciarelli si è rivolta così a Valeria Marini in queste ore: “Non mi piace il comportamento di Giacomo, perché ci vai di mezzo tu. Comincia tu ad essere più educato, non dovevi dire quella cosa su Miriana perché vera o falsa non ci interessa”. Urtis si era comunque poi scusato per le sue parole sulla Trevisan e ora vedremo se riuscirà a chiarire con la sua amica.