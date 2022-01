Colpo di scena al ‘GF Vip’. Ad essere stata protagonista di un avvenimento inaspettato e praticamente senza precedenti la concorrente Valeria Marini, che ha svelato una cosa che non doveva emergere. E la regia del reality show, quando si è accorta di quella discussione della showgirl, ha immediatamente censurato la conversazione. Ma da casa avevano già sentito tutto e sul web è esplosa la polemica. Infatti, sono apparsi alcuni post nei quali è stata denunciata questa situazione insolita.

Nei giorni scorsi Valeria Marini ha fatto una pesante accusa a Soleil. Valeria Marini ha affrontato l’argomento e ha affrontato la coinquilina chiedendole di non comportarsi più così e di non alzare le mani. “Chiariamo subito questa cosa perché a me nessuno mi parla in questo modo! Nessuno ti ha buttata fuori dal confessionale”, ha detto subito la Sorge rispondendo alle accuse della showgirl stellare. “Ti ho spinto e chiuso la porta? Ma riprenditi! I capelli che hai in testa in questo momento chi te li ha dati?”.

La rivelazione di Valeria Marini è avvenuta durante un faccia a faccia con Giacomo Urtis. Ricordiamo che i due rappresentano un concorrente unico e potrebbero uscire dalla Casa più spiata d’Italia nella puntata di venerdì 21 gennaio, essendo in nomination. Oltre a loro rischiano di abbandonare il programma Federica Calemme, Jessica Selassié e Davide Silvestri. Ed è proprio sulla possibile uscita di scena dal reality di Signorini che la donna si è resa autrice di una confessione che non doveva esserci.





Dopo essere uscita dal confessionale, Valeria Marini ha ascoltato Giacomo, il quale le ha detto: “Io mi vado a preparare la valigia”. Ma a sorpresa la vippona ha affermato: “Non serve, me l’hanno detto nel confessionale”. Quindi, lei avrebbe ricevuto clamorose rassicurazioni dagli autori sul fatto che non lasceranno il programma. Cosa che ovviamente non è permessa dal regolamento. A quel punto la regia del ‘GF Vip’, accorgendosi di quelle parole, ha stoppato immediatamente l’inquadratura censurando Valeria.

CHE SCHIFOOOOOOOO CHE SCHIFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #ValeriaMarini che dice che ha chiesto se defìve fare la valigia e il #GFvip le dice di no!

VERGOGNA! January 21, 2022

Un’utente ha ascoltato quel dialogo sorprendente e si è scagliata contro Valeria Marini e soprattutto il ‘GF Vip’: “Che schifoooo, schifooooooooo. Valeria Marini che dice che ha chiesto se deve fare la valigia e il GF Vip le ha detto di no! Vergogna!”. Anche se un altro internauta ha aggiunto: “Ma non possono aver risposto così, sarebbe incredibile”. Vedremo dunque chi uscirà nella puntata del 21 gennaio.