Momento molto curioso e misterioso al ‘GF Vip’, con protagoniste Lulù Selassié e sua sorella Jessica in giardino. Le due principesse etiopi erano precisamente in giardino in compagnia di Sophie Codegoni e Miriana Trevisan e si sono rese autrici di un gesto che la regia del programma non avrebbe però gradito. Infatti, immediatamente è arrivata la censura da parte degli autori tra l’insoddisfazione generale degli utenti, che hanno deciso comunque di pubblicare il video in questione su Twitter.

Lulù Selassié è invece finita anche nel vortice delle polemiche qualche giorno fa per un comportamento, ritenuto inadeguato. Lei ha gettato in un secchio adibito a contenere la spazzatura del cibo che era avanzato in serata. E ha dichiarato: “Amore, io lo butto perché non mi piace chi mette le mani nel cibo. Sono troppo schizzinosa”. A guardare la scena Manila Nazzaro, Davide Silvestri ed Antonio Medugno, che invece stavano mettendo da parte ciò che era rimasto. E i social non hanno perdonato l’etiope, costretta a subire attacchi.

La prima a rendersi conto di qualcosa che stava avvenendo all’esterno del ‘GF Vip’ è stata Lulù Selassié, che ha udito e riconosciuto delle urla provenienti dunque fuori dalla Casa più spiata d’Italia. A quel punto ha chiamato subito sua sorella Jessica, che si è avvicinata a lei e ha subito gridato a sua volta nella speranza di farsi sentire. Poi Sophie e Miriana hanno provato in tutti i modi a supportarle e hanno unito le voci per farsi udire meglio, ma a sorpresa la regia ha deciso di censurare tutto.





Nelle ultime ore a raggiungere l’esterno del ‘GF Vip’ sono state Clarissa Selassié, eliminata dal programma, e la mamma delle tre principesse. Lulù Selassié e Jessica hanno quindi capito che fossero proprio loro due e hanno gridato: “Ti amo mamma”. Ma quando le due sorelle, insieme alla Trevisan e alla Codegoni, erano intente a proferire altre parole, la regia ha staccato e non ha dunque mostrato altro ai telespettatori. E sul web ci sono state non poche polemiche per questa decisione.

la queen con clari che urlano a lulu e jess 💜 #GFvip #fairylu la regia cessa che cambia subito pic.twitter.com/tFpPNfHQg9 February 14, 2022

L’utente che ha postato il filmato ha scritto: “La Queen con Clari che urlano a Lulù e Jess. Ma la regia ha cambiato subito”. E altri hanno aggiunto sotto il video: “Adoro”, “Ma certo che la mamma ha urlato anche per Jessica”. Anche se qualche vena polemica c’è stata: “Siamo proprio curiosi di sapere se le sorelle faranno un favore simile a Sophie in futuro”.