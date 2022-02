Delia Duran e Lulù Selassié sono già in finale. Ma la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip sesta edizione continua ad essere lei, Soleil Sorge. L’addio di Alex Belli al reality ha innescato una serie di reazioni a catena. La prima è stato un nuovo allontanamento tra Soleil e Delia. La stessa influencer, parlando dei suoi gusti sessuali con Nathaly Caldonazzo, aveva già affermato di non essere interessata al triangolo: ““Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me”.

Poi sono arrivate le dichiarazioni, a qualche ora di distanza dal bacio saffico con Delia: “Come mai ho baciato una donna? Guarda che in realtà il mio primo bacio è stato con una ragazza” ha rivelato Soleil Sorge e Nathaly. “Quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi… è successo più volte. Però con Delia non è stato un bacio passionale”. Ma i momenti ‘hot’, tra donne’, non sono finiti. Nella notte ecco cosa ha scoperto Alessandro Basciano.

Come tutti sanno Alessandro Basciano ha una relazione con Sophie Codegoni. Ebbene la scorsa notte il gieffino è entrato in camera e sotto le coperte ha trovato la sua fidanzata insieme a Soleil Sorge! Dopo alcuni movimenti ritenuti dai più ‘ambigui’, Alessandro si è allontanato ma poi è tornato sui suoi passi. E a ha fatto alzare le due donne. Che ci sia un legame particolare tra Sophie e Soleil, d’altra parte, è confermato da un dialogo che le due hanno avuto recentemente.





Soleil Sorge sta mangiando. Ad un certo punto interviene Sophie Codegoni che dice: “Soleil mangia proprio con gusto. Prende le cose, piano piano, se le gusta…”. “Fai proprio venire voglia di mangiare” dice l’ex UeD a Soleil. L’influencer le risponde confermando che non è la prima volta che se lo sente dire: “Me la dicono tanto sta cosa”. Poi Sophie sottolinea: “E dicono anche che, per capire una donna se è passionale, sensuale, devi vedere come mangia. Se mangia con gusto”.

A questo punto Soleil Sorge ribatte: “Sì. Io proprio godo, più che col sesso”. Tutto questo dialogo assume un valore particolare soprattutto considerando, invece, il complicato rapporto di Sophie Codegoni con il cibo. L’ex tronista è sempre molto attenta a quello che mangia, cerca di evitare i piatti più calorici, mangia poco. Anzi, è praticamente sempre a dieta. Tutto l’opposto di Soleil Sorge che, invece, mangia di tutto e con gran gusto… Voi che dite: confermate la vicinanza tra modo di mangiare e passionalità?