Sono uscite fuori indiscrezioni sicuramente inaspettate e spiacevoli su Sophie Codegoni, che coinvolgono la vincitrice del ‘GF Vip 6’, Jessica Selassié. Ad essersi accorti di tutto sono stati gli attentissimi utenti, sempre abili a scovare dettagli interessanti nel mondo virtuale. E quello che sarebbe emerso cambierebbe improvvisamente tutti gli scenari. Il reality show era finito con alcune certezze, tra le quali l’amicizia tra queste due ormai ex coinquiline. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato repentinamente.

Parlando un attimo di cose positive, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero essere subito grandi protagonisti dal punto di vista lavorativo. Stando a quanto riferito da ‘VeroTv’, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero essere protagonisti di una trasmissione televisiva. Si tratterebbe di una sit-com che andrebbe in onda proprio su Mediaset. Non si sa ancora il nome del programma, ma qualcosa dovrebbe venire fuori nei prossimi giorni. Un periodo straordinario per la coppia nata nella Casa.

Nonostante tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié si fosse creato un legame davvero importante e per certi versi speciale, una volta che le telecamere del ‘GF Vip’ si sono spente, potrebbe essere accaduto qualcosa che al momento le due ragazze non hanno confermato ufficialmente. Ma i telespettatori sono certi che ci siano problemi, infatti hanno notato un aspetto non di poco conto, considerando che entrambe avrebbero dovuto rendersi subito protagoniste di un gesto semplice una volta ritornate a casa.





Stando a quanto accertato dai fan, Sophie Codegoni non avrebbe cominciato a seguire il profilo ufficiale Instagram di Jessica Selassié. Mentre ha deciso di farlo solamente con le sorelle della princess, Lulù e Clarissa. E a questo punto sta circolando una voce davvero clamorosa. In tanti sono sicuri che tra le due si sia consumata una rottura e quindi l’amicizia sarebbe andata in frantumi per motivi ancora oscuri. Potrebbe averle dato comunque fastidio un giudizio non proprio bello di Jessica su di lei e Alessandro Basciano.

Infatti, Jessica aveva detto su Sophie e Basciano: “Sophie e Alessandro rappresentano forse la coppia meno solida per la questione della distanza”. Staremo quindi a vedere che una delle due vorrà dire qualcosa in merito o se comunque nei prossimi giorni l’ex ‘Uomini e Donne’ comincerà a seguire la vincitrice del ‘GF Vip’. Il mistero per ora rimane eccome.