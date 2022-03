L’edizione numero 6 del GF Vip si è conclusa ieri sera. Nella prossima non ci sarà Sonia Bruganelli. A dirlo era stata lei stessa. “Non ci sarò, sarò sempre grata a Signorini per avermi scelto ma se cerco di parlare di argomenti come libri e altre cose non gliene frega a nessuno. Ormai tutti mi chiedono di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che possa parlare di altro. Il mio progetto futuro forse riuscirò a realizzarlo con Infinity. Parlo di libri e poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole, anche il buon Bonolis farà un nuovo programma”.



Nel corso della stessa intervista aveva ipotizzando, sbagliando, il nome della vincitrice del GF Vip. “Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti. Stiamo giudicando una reality e un personaggio come Lulù all’interno del reality è un personaggio che ci ricorderemo, come è stato Zorzi al GF Vip dell’anno scorso, sono persone un po’ diverse dalla massa”.



A vincere il GF Vip invece è stata sua sorella Jessica, con percentuali quasi bulgare. Jessica Selassié è la vincitrice con il 62% dei voti. Ed è record al GF Vip: la princess è la donna che ha ottenuto la percentuale più alta nel corso del televoto conclusivo per decretare il vincitore. Alessia Macari, vincitrice della prima edizione, aveva ottenuto il 52% delle preferenze mentre Paola Di Benedetto, regina della quarta, ha concluso il suo percorso con il 56%.







Davanti alla vittoria di Jessica Sonia Bruganelli non ha storto il naso. Diversamente da come ha fatto con un’altra protagonista del GF Vip, Delia Duran. Una volta arrivata in studio Delia ha salutato tutti gli ex compagni d’avventura, ma poi é toccato alle opinioniste esprimere un pensiero sul suo percorso. La prima é Sonia Bruganelli che precisa: “per me é una miracolata perché é entrata da pseudo vittima e poi é arrivata in finale da pseudo vittima, é molto bella, simpatica e carina, ma all’interno di questo reality é stata miracolata”.

Anche Adriana Volpe é dello stesso parere anche se precisa: “Al GF Vip ha saputo toccare le corde dei telespettatori che l’hanno votata fino alla finale, ma ognuno di voi ha scritto una pagina pazzesca di questo Grande Fratello Vip”.