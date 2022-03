“Oggi esce”. GF Vip, si è saputo fuori dalla Casa: la notizia è arrivata poco fa

Al GF Vip nervi tesissimi. A poche ore dalla puntata ecco il nome di uno dei due eliminati di stasera. Nelle ultime ore aveva parlato Giucas Casella indicando un nome ben preciso. “Lui (Antonio, ndr) uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire”. Ma né così. Davide Silvestri gli ha spiegato che Antonio è piaciuto al pubblico, che di sicuro non esiterà a salvarlo ancora: “L’ultima volta è andato forte. Ha superato la nomination e il televoto flash”.



Giucas non è apparso d’accordo con lui: “Ci stava perché è un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi. È un bravo ragazzo, ma ce ne sono diecimila ragazzi bravi. A me piace anche, mi fa impazzire, non mi ha mai votato”. Secondo Giucas Casella, Antonio Medugno è un bravo ragazzo, ma non merita la vittoria poiché si trova da troppo poco tempo nella Casa rispetto a chi ha iniziato dalla prima puntata l’avventura al GF Vip 6.



Dopo l’uscita di Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno si sente più solo nella Casa. Durante la diretta di lunedì 28 febbraio ha avuto un crollo ed è stato consolato dai suoi parenti che gli hanno fatto forza. Ieri al GF Vip ha avuto un colloquio con Davide Silvestri. “Sfrutta questa roba per farti venire il panico e farti vedere che in dieci giorni riesci a risolverlo e non stai morendo”.







E ancora: “Già ti è venuto e sei ancora qui, non mi sembri impazzito di cervello né non lucido. Capisci che è una roba che è inesistente? E’ vero ma non è reale, è un problema che non è reale”, ha detto Davide. E la risposta di Antonio non è tardata. “Io apprezzo che stai provando a darmi consigli perché mi hai detto che hai passato cose simili e rivedi alcune esperienze tue in ciò che sto vivendo io”. Ad uscire dal GF Vip non sarebbe lui.



Ma Giucas Casella. Guardando i numerosi sondaggi sulle preferenze, a contendersi il primo posto, ci sarebbero Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Terza stazionaria Sophie Codegoni a cui segue Davide Silvestri e infine Giucas Casella. E’ proprio quest’ultimo, l’illusionista e intrattenitore siciliano, a rischio di eliminazione.