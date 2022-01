Soleil Sorge fa discutere sempre più e in queste ore al ‘GF Vip’ è stata indubbiamente una delle attive per alcuni comportamenti scherzosi, ma anche quasi pericolosi. Stavolta ha voluto proprio far divertire il pubblico e nei confronti di un vippone si è resa artefice di un episodio ‘hot’ che ha lasciato tutti a bocca aperta. Applausi immediati sono giunti dagli altri concorrenti e anche il pubblico avrà sorriso non poco, immaginando chissà qualcosa di più di una semplice amicizia.

Inoltre, Soleil Sorge ha rischiato di combinarla grossa con Alessandro Basciano. Le è sfuggita dalle mani la bottiglia di vetro che ha rischiato di colpire in pieno il vippone o comunque altri compagni di avventura che erano nelle vicinanze. In sottofondo alcuni gieffini hanno commentato così l’accaduto: “Ma voi siete pazzi”. E lui ha aggiunto: “Mi ha tirato una bottiglia”. Una situazione che ha ricordato il lancio del bicchiere di Federica Rosatelli in una vecchia edizione. Ma quella volta il gesto era stato volontario.

In un video che sta circolando in rete Soleil Sorge era insieme ad altri concorrenti, ma ha ‘preso di mira’ uno in particolare. Lo ha punzecchiato e ha cercato una sua risposta, rendendosi protagonista di un fatto clamoroso. Si è avvicinato all’uomo, si è messa alle sue spalle e improvvisamente ha deciso di palpargli il suo lato B. Il diretto interessato non si aspettava minimamente tutto questo ed è parso sorpreso, anche se ovviamente non c’è stato alcun tipo di nervosismo da parte del vippone.





Soleil Sorge ha dunque palpeggiato il sedere del compagno di avventura Barù, che si è girato per rendersi conto di chi fosse l’autrice di questo palpeggiamento. Tutti gli altri presenti sono scoppiati a ridere e hanno battuto le mani e la ragazza se n’è andata con soddisfazione e un sorriso stampato sulle sue labbra. Barù non ha fatto alcun tipo di commento, ma è sembrato anche lui divertito. E c’è già chi sogna una liaison amorosa tra i due, anche se Gaetani si era avvicinato a Clarissa Selassié ultimamente.

Tra gli utenti che hanno commentato il filmato c’è anche ci è stato bastian contrario e che non si è affatto divertito per questo siparietto tra Soleil Sorge e Barù: “Ecco qui, fosse stato il contrario ora si parlerebbe di altro!”. Staremo a vedere se anche altri si accoderanno a questo commento o comunque prenderanno il tutto come un gioco, visto che comunque lui non è parso infastidito.