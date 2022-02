Ancora feroci attacchi al ‘GF Vip’. Le ultime ore sono state forse le più infuocate, da quando il reality show è in corso. Infatti, vi abbiamo raccontato in articoli precedenti della lite tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni e della rabbia di Katia Ricciarelli contro la Casa per essere stata trascurata. Infatti, non ha mangiato nulla ma nessuno si era interessato delle sue condizioni. E ora in coro sia lei che Soleil Sorge hanno deciso di criticare pesantemente una compagna di avventura. Parole davvero pesanti.

Prima di raccontarvi tutto sulle dichiarazioni di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, ecco cosa è successo tra Lulù e Sophie. Le discussioni ono nate a causa dell’aperitivo, che viene preparato ogni giovedì al ‘GF Vip’. Quando l’ex ‘UeD’ è stata designata per l’aperitivo al posto dell’etiope, quest’ultima si è innervosita. Sophie allora ha replicato per le rime e la fidanzata di Manuel Bortuzzo è rimasta molto male: “Tu fai piangere le persone. Sto pure piangendo, sto parlando con Miriana e pensi che la gente parla di te. Mi stai facendo piangere”.

La prima ad inveire contro la coinquilina è stata la Ricciarelli, che ha detto: “Quella è proprio una iena”. E Soleil Sorge è immediatamente intervenuta sull’argomento confermando l’opinione dell’amica: “Ma quello lo sapevo già, purtroppo non l’avevo capita e i primi giorni provavo a giustificare. Sono sempre gli altri, lei non si vuole mai scusare invece per le cose che ha detto su di te, scusami”. E Katia: “Lei è rimasta male solo perché ho detto che avrei aiutato Davide, ciò che dovevo dire l’ho detto”.





Katia Ricciarelli ha voluto poi riferire a Soleil Sorge ciò che pensa sul ‘GF Vip’ la coinquilina criticata da loro: “Dice che questo è un lavoro, ma per me non lo è”. E l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha aggiunto: “Ma non è un lavoro, è un’esperienza che può darti delle opportunità lavorative”. Dopo che la soprano ha ammesso di essere un po’ delusa e abbattuta, l’amica l’ha subito rincuorata: “Porgi sempre l’altra guancia, poi se ti devono deludere ti deludono, ma a perdere saranno loro e non certamente tu”.

Ad essere stata apostrofata come iena da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli è stata Nathaly Caldonazzo, che ancora è ignara di questo insulto. Ma già precedentemente la soprano aveva lanciato dei messaggi negativi alla showgirl, infatti l’aveva rimproverata perché non le aveva chiesto come stesse. Una nuova guerra è scoppiata nella Casa e durerà ancora a lungo, salvo colpi di scena.