“Ho sentito bene?”. GF Vip, da Soleil nuovo veleno su Delia: il fuorionda scatena il caos

Al GF Vip l’ultima puntata non ha tradito le attese. Con Delia Duran e Lulù Selassié già in finale in Casa si stanno creando nuovi equilibri. E qualcuno perde la pazienza. Intanto è terminata, di nuovo, la permanenza di Alex Belli nel reality. E così il triangolo con Soleil e Delia è di nuovo spezzato. Il saluto dell’attore non è stato quello sperato. Oltre a voler riconquistare la moglie, missione almeno in parte riuscita, Alex avrebbe voluto mantenere un buon rapporto, la famosa “chimica artistica” con Soleil Sorge.

Ma l’influencer ha mostrato a più riprese segni di cedimento e stanchezza. Così accade che Belli contravviene a quanto deciso da Alfonso Signorini che lo voleva subito fuori dalla Casa. Lui resta per poter salutare i coinquilini: “Sarei dovuto uscire dalla Mistery Room – dice l’attore – ma non potevo non salutarvi”. La risposta di Soleil Sorge è davvero fulminante: “Finiamola con queste commedie, zio!”.

Altro che baci e abbracci, le ultime parole di Soleil Sorge all’indirizzo di Alex Belli sono uno schiaffo in faccia all’attore. E l’influencer sembra dar ragione a quanti, negli ultimi tempi, a cominciare dalla mamma e la zia, la considerano una vittima dei due coniugi. Ma ora basta. Anzi, Soleil ne ha pure per Delia Duran. Dopo il bacio saffico tra le due sembra di nuovo calato il gelo tra l’influencer e la modella. E la partenza di Alex Belli potrebbe acuire le vecchie tensioni.





Mentre Aldo Montano tira le orecchie ad Alex Belli colpevole di togliere tempo e spazio agli altri vipponi, spunta fuori un video sui social. Si tratta di un fuorionda proprio durante l’ultima diretta del GF Vip. Soleil Sorge chiede a Delia Duran: “Ma tu perché non sei andata con lui (Alex Belli, ndr)?”. E la risposta della modella è davvero inaspettata. Una frecciata che segna un nuovo livello del rapporto tra le due.

Soleil: tu perché non sei andata con lui?

Delia: tu perché non ti fai i cavoli tuoi?



“E perché non ti fai i cavoli tuoi?”. Delia Duran risponde così, a muso duro, a Soleil Sorge che le aveva chiesto perché non fosse uscita con Alex Belli. Soleil ribatte: “Ah, già così? Si è ribaltato tutto di nuovo?”. E Delia insiste: “Non ce la fai proprio. Invece di fare pace, continui a fare la guerra…”. A questo punto, mentre l’influencer a sua volta dice: “Ti ho chiesto solo perché non sei andata con lui…” il video si interrompe. Ma a questo punto sembra davvero che tra Soleil e Delia la ‘tregua’ faccia ormai parte del passato. Intanto sui social il pubblico commenta: “A Soleil rode, perché è a rischio eliminazione mentre Delia è in finale”. E ancora: “Grande risposta, Delia!” e “Perché non ci sei andata tu Soleil, con Alex?”.