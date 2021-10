Bufera su Miriana Trevisan, la gieffina è finita al centro delle polemiche dopo gli ultimi sviluppi dentro la casa del Grande Fratello Vip. La sua storia con Nicola Pisu fa infatti molto discutere e anche nella puntata di ieri sera è stato rimarcato con Alfonso Signorini che non ci aveva girato tanto intorno. Prima di Alfonso e del pubblico da casa però a esprimere un giudizio su Miriana era stato il suo ex Pago. Il cantante sardo aveva commentato la situazione della sua ex intervenendo nella trasmissione “Non Succederà più”, in onda su Radio Radio.



“La sto seguendo, sono contento per lei – ha assicurato Pago -. Lo sono se lei sta bene, io penso che sia frenata per il periodo molto complicato che ha vissuto più che per la differenza d’età. Vuole viversi le storie andando con i piedi di piombo”. “Secondo me le piace, altrimenti non starebbe lì a fare giochi – ha sottolineato Pago -. Vuole capire bene la persona. Approvo, non mi opporrei per la differenza d’età”. Parole diverse per Miriana Trevisan ha avuto un’altra vip.

Miriana Trevisan, Serena Enardu all’attacco



Parliamo di Serena Enardu, criticatissima proprio da Miriana Trevisan quando la situazione era a parti inverse. Quando cioè Serena era all’interno del GF Vip. “Cosa ne pensi della ‘signorina’ che tanto ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?”, ha chiesto un fan sui social a Serena Enardu. E la risposta è stata bruciante.







“Penso che per essere se stessi ci vogliono le p…e. E penso che in una società come questa bisogna prendere per i fondelli tutti. E penso che a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene”. Insinuazioni pesanti quelle mosse dall’ex tronista di Uomini e Donne e destinate a far discutere parecchio. Miriana Trevisan, per ora, continua a godersi il suo momento nella casa.



Intanto ieri sera, dopo i movimenti sospetti sotto le coperte, Alfonso Signorini ha chiesto numi. Miriana Trevisan non si è nascosta ed ha ammesso che è scattato un bacio quella sera. Se la storia con Nicola andrà avanti o meno però resta tutto da vedere.