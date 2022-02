“Devo dirtelo ora”. Sorpresa al GF Vip, Nathaly si avvicina a Soleil e succede l’impensabile

Nella serata di lunedì 14 febbraio tornerà finalmente Alfonso Signorini con la diretta del 14 febbraio, dopo che venerdì scorso non è andata in onda la puntata per lasciare spazio alla fiction ‘Fosca Innocenti’. E dovrà sicuramente recuperare il tempo perso e tentare di rendere più armoniosa la vita nella Casa più spiata d’Italia, diventata complicata per molti concorrenti. E nelle ultime ore è cambiato tutto tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge, che hanno deciso di confrontarsi e di prendere una decisione.

Intanto, prima di dirvi cosa ha fatto Nathaly Caldonazzo, proprio Soleil è stata attaccata duramente nelle scorse ore. Sarah Altobello ha affermato che la Sorge fingerebbe di aver frequentato una nota scuola di recitazione, Lee Strasber mentendo anche al GF Vip. “Tu, Soleil, non sei una attrice e non hai mai studiato, a differenza di quello che racconti, per diventarlo. Ho mandato una mail alla segreteria di quella scuola e ho anche fatto il tuo nome, riferendo che avrei voluto prendere parte agli stessi corsi tuoi”.

A riferire tutti i dettagli su ciò che è accaduto tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge è stato il sito ‘Biccy’, sempre ben informato sulle dinamiche del ‘GF Vip’. E proprio la showgirl è stata colei che ha voluto riaprire il dialogo con l’ex ‘Uomini e Donne’ per giungere ad una sorta di conclusione sul loro legame. E a sorpresa la Caldonazzo ha proferito parole, che forse inizialmente nemmeno la giovane si aspettava di dover sentire. Un buon viatico in vista dell’appuntamento serale con Signorini e le opinioniste Volpe e Bruganelli.





Da parte di Nathaly Caldonazzo sono arrivate quindi le scuse personali per alcuni comportamenti avuti nei giorni scorsi: “Mi dispiace, sì, mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo. Ho subito una cosa come quella di Delia e quindi pensa che sono dalla parte di chi subisce questo. C’è stata una cosa che non mi era piaciuta, ovvero il fatto che tu continuavi ad attaccarla con tipo ‘hai due neuroni’. Però anche tu, come me, hai detto quelle cose a caldo, senza pensarci più di tanto”, ha aggiunto Nathaly.

E per concludere Nathaly Caldonazzo ha detto la sua su Alex Belli e Delia Duran: “Torneranno insieme di sicuro, ma se poi arriverà qualcuno che dimostrerà amore a Delia queste cose si pagheranno e tutto cambierà, quindi non penso che ci sarà futuro tra di loro”. Vedremo nella puntata del 14 febbraio se ci saranno ulteriori dichiarazioni da parte di Nathaly e Soleil.