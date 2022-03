Il momento tanto atteso e di cui si era parlato precedentemente si è materializzato. Barù lo aveva promesso e lo ha fatto, infatti ha deciso di avvicinarsi a Jessica Selassié e le ha detto ciò che pensava realmente. La puntata del 10 marzo del ‘GF Vip’ era stata caratterizzata da momenti molto duri e poi era intervenuta anche Lulù nel post-puntata per difendere la sorella, la quale era anche scoppiata a piangere. Ma adesso si è materializzato uno degli avvenimenti che il pubblico attendeva.

Parlando con Giucas Casella, Barù aveva detto: “Devo chiedere scusa a Jessica. Forse non le sto più simpatico, le voglio bene ma purtroppo…Le ho detto delle cose brutte e non per autodifesa, non mi devo difendere da niente. Non ho paura, ero un po’ arrabbiato. Ma non era autodifesa”. L’illusionista aveva affermato: “Ma devi farlo veramente, Jessica è una brava ragazza ed è l’unica femmina qui dentro. A me piace moltissimo come persona, se sono rose fioriranno altrimenti basta. Ma comunque lei è innamorata”.

Come ha riportato ‘BlogTivvù’, Jessica ha detto a Barù: “Ci sono rimasta malissimo e sono delusa”. E lui ha esclamato: “Mi dispiace per il modo in cui ti ho detto queste cose. Se non ci fossi rimasto male, non le avrei dette”. La ragazza ha continuato, dicendo: “Non erano offese, erano dubbi. Io ti ho dimostrato quella che sono. Ieri hai mostrato cattiveria gratuita. Tu mi piaci come persona, ma non mi piace il tuo atteggiamento”. E poi sono arrivate le parole fondamentali del nipote di Costantino della Gherardesca.





E Jessica ha affermato ancora: “E poi un’altra cosa che mi ha dato fastidio: io non ti sono venuta dietro come un cagnolino per due mesi e mezzo. Le cose si fanno sempre in due, so di piacerti e so che c’è attrazione fisica tra me e te… poco ma sicuro. Quindi di farmi passare a me per la disperata che te manco mi cagh*** non mi è piaciuto, poco elegante da parte tua”. Ma Barù ha capito di essersi comportato in maniera sicuramente inappropriata e ha voluto proferire frasi bellissime.

Come ha scritto ‘BlogTivvù’ che ha ripreso le parole di Barù, il gieffino si è poi rivolto così alla princess: “Vederti così mi fa male al cuore. Mi dispiace molto per tutto quello che ho detto e come l’ho detto. Vederti così mi fa proprio sentire male. Mi sono uscite male delle cose, hai tutte le ragioni per essere delusa e non sono contento, anzi sono molto triste. Mi dispiace, ti voglio bene”.