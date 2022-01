La tensione è alle stelle al ‘GF Vip’ e la stessa redazione sulle pagine social ha ammesso nelle scorse ore che la situazione è decisamente incandescente. Ci sono stati tanti scontri e incomprensioni negli ultimi giorni e non sono mancate nemmeno le lacrime, come accaduto a Federica Calemme. Ora il nuovo siparietto è stato creato però da Jessica Selassié e Barù, che non si sono risparmiati colpi bassi. E hanno così incendiato l’atmosfera in vista dell’appuntamento serale con Alfonso Signorini.

Jessica Selassié e Barù hanno fatto dei commenti poco carini l’uno nei confronti dell’altro. Ma prima di dirvi tutto su questa vicenda, parliamo un attimo di Federica. Lei ha pianto a dirotto perché sta soffrendo moltissimo la distanza con i suoi componenti familiari, ma soprattutto con la sua adorata sorella, che tra l’altro è incinta. Quindi, non ha la possibilità di godersi questi momenti magici con lei: “Penso di avere qualcosa che non va, pensavo a mia sorella e mi manca. Mi dispiace di non essere la sorella che voleva”.

Inizialmente molti telespettatori erano convinti che tra Jessica Selassié e Barù potesse nascere una storia d’amore, invece tutto questo non è accaduto. E non solo non hanno formato una coppia al ‘GF Vip’, ma adesso sembrano essere vicini a litigarsi totalmente. Nei giorni scorsi il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto di aver parlato non in modo positivo della principessa etiope e con ironia le ha chiesto di fare altrettanto. Ma la sorella di Lulù non ha reagito in maniera tranquilla.





Dunque, Jessica Selassié si è rivolta così nei confronti del coinquilino: “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, si è chiesta ironicamente. E immediatamente è arrivata la replica dell’uomo: “Io sono volgare? Ma tu ti sei vista allo specchio?”. Fortunatamente la tensione si è poi placata e i due concorrenti hanno preferito non aggiungere altro. Ma probabilmente nella puntata del 24 gennaio se ne parlerà ancora.

E Jessica Selassié è stata anche protagonista di un’invettiva di Soleil. La quale, dopo aver saputo che la principessina non beve acolici, è scoppiata riderle in faccia: “Cioè non sco**, non bevi….”. Lì vicino c’è Alessandro Basciano che le fa eco: “Cioè, che ca*** fai???”. Ne è iniziata una discussione in cui l’influencer ha punzecchiato Jessica. E sul web in tanti si sono scagliati contro l’ex ‘UeD’.