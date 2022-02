Barù sta facendo molto parlare di sé al ‘GF Vip’ in questo periodo. E quello che ha svelato nelle scorse ore rischia di creare una vera e propria polemica. Infatti, nessuno poteva aspettarsi di dover sentire questa conversazione da parte del nipote di Costantino della Gherardesca. Nella Casa e anche all’esterno del reality show tutti sono rimasti praticamente a bocca aperta dopo il suo racconto. E chissà se la produzione non interverrà per cercare di chiarire il motivo di quanto successo.

Ma per Barù è anche tempo di attacchi. Ha preso di mira il coinquilino Antonio Medugno, che sporcherebbe il bagno: “23 anni e fai ancora la pipì sulla tavoletta del bagno? Ma dai su, è giovane? Ma va. Scusami Davide, ma non sono qui ad educare la gente su come andare in bagno. Delia ha detto che lo ha beccato già due volte. Io avevo avuto un sentore tre giorni fa, ma non ho detto nulla perché non avevo i fatti chiari. A me fa proprio schifo”. Infatti, anche la Duran si sarebbe accorta del suo comportamento.

Mentre stava parlando con altri concorrenti del programma di Alfonso Signorini, Barù si è lasciato andare ad una confessione inaspettata riguardante il suo ingresso al ‘GF Vip’. Anzi, ha rivelato cosa è accaduto prima della sua partecipazione alla trasmissione. Tra coloro che sono rimaste sicuramente più stupite da quelle parole Nathaly Caldonazzo, che non è riuscita proprio a credere alle sue orecchie: “Ma tutti lo abbiamo fatto”. Invece lui a quanto pare sarebbe stata l’unica eccezione che confermerebbe la regola.





Secondo quanto ha riferito Barù, non avrebbe mai fatto il provino prima di entrare al ‘GF Vip’: “Ma quale provino? Io non ho fatto nessun provino, che dovevano farmi anche il provino. Non ce n’era proprio bisogno”. La Caldonazzo è dunque rimasta sorpresa da questa sua frase e infatti prima di partecipare al programma, praticamente tutti si sottopongono a quella fase prima di poter accedere al reality. Vedremo se Signorini fornirà maggiori informazioni per fare definitiva chiarezza.

Intanto, Sophie Codegoni ha ormai compreso definitivamente quali siano le sue opinioni su Basciano e ha confidato a Jessica di essere ormai pazza d’amore: “Un po’ di sere fa, visto che non gli avevo mai risposto al fatto che mi ha sempre detto di essere innamorato, gli ho detto sono innamorata follemente di te così dal nulla. Io sono sicura che mi ha detto un ti amo, quindi ho pensato che potevo dirglielo anch’io”.