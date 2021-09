Il Grande Fratello Vip deve ancora iniziare e già si scatenano i retroscena sulla sesta edizione del reality. Quest’anno ci sono dei cambiamenti: rispetto alla passata edizione sono cambiati gli opinionisti. Non ci sono Antonella Elia e Pupo che lo scorso anno accompagnarono Alfonso Signorini durante gli appuntamenti serali. Al loro posto dentro Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Due donne molto forti, di gran carattere che già fanno parlare di loro.

Giuseppe Candela, nella sua rubrica Lume di Candela su Dagospia, ricorda come “le punzecchiature sui social” tra la moglie di Paolo Bonolis e la showgirl, ex conduttrice de I fatti vostri, non siano sfuggite a molti. Bruganelli e Volpe “non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”. Candela entra ancora di più nel particolare. E spiega che “gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata dalle foto di Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”.

Non bastasse la spifferata di Giuseppe Candela, arriva anche quella di Davide Maggio, il quale racconta di un servizio fotografico al vetriolo per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”.





Sul settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha messo le cose in chiaro. La moglie di Paolo Bonolis fa sapere che i telespettatori non la sentiranno mai dire chi è il concorrente preferito. Non fa riferimento a nessuna presunta lite sul set del servizio fotografico. Solo un accenno: “Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’, ma era un complimento”. Ma a quanto pare Sonia Bruganelli si riferiva soltanto a quello che è accaduto quel giorno.

Insomma la porta rossa di Cinecittà si deve ancora aprire e le polemiche non mancano. Nel frattempo è stato ufficializzato il cast di questa edizione. Sono 22 i concorrenti che andranno ad abitare nella Casa più spiata d’Italia. Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.