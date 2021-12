“Io e Sonia”. GF Vip, Adriana Volpe spiazza tutti: la verità sul rapporto (e le liti) con la Bruganelli

Sicuramente due delle protagoniste assolute del ‘GF Vip 6’ sono le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha avuto recentemente anche una veemente discussione con il conduttore Alfonso Signorini, durante un suo confronto acceso in studio con l’ex gieffino Alex Belli. Ma anche tra di loro le cose non sono andate per niente bene, infatti in più di un’occasione la presentatrice tv e la moglie di Paolo Bonolis sono arrivate ai ferri corti per pareri decisamente contrapposti.

E ora Adriana Volpe ha voluto chiarire tutti i dubbi sul vero rapporto che c’è tra le due. Intanto, però, sembra che la Bruganelli sia vicina al passo d’addio. Secondo Gabriele Parpiglia “il fatto è che lei aveva già detto che avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori”. Ma c’è anche chi è convinto che le strade si separeranno in maniera definitiva.

Alcuni ipotizzano che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si siano messe d’accordo, con l’ok del ‘GF Vip’, e che dunque inscenino finti litigi solamente per mettersi in mostra durante le puntate. Ma la conduttrice televisiva ha deciso di rilasciare un’intervista a ‘Novella 2000’ e qui ha spiegato nei minimi particolari come stanno davvero le cose. A quanto pare non saremmo assolutamente in presenza di alcuna finzione, ma i battibecchi di natura verbale sarebbero più che veri a causa di divergenze di pensiero.





Questo il quesito posto ad Adriana Volpe: “A proposito di Sonia Bruganelli, qualcuno ipotizza che la vostra insofferenza reciproca sia una messinscena. Quanto c’è di vero in queste ipotesi?”. E subito è arrivata la risposta: “Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate. Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro. Forse più avanti, conoscendoci meglio, potremo instaurare un rapporto di maggiore sintonia. Quel giorno lo vedo ancora lontano, ma non me ne rammarico. Amo il confronto è ciò è molto stimolante”.

Nella puntata del 27 dicembre del ‘GF Vip’ ci sarà la presenza di un nuovo concorrente. Si tratta di Kabir Bedi. In questi giorni sta effettuando la quarantena e sarà in collegamento pronto nei prossimi giorni a fare il suo ingresso. “Amiche state pronte perché sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip un concorrente indimenticabile: Kabir Bedi, la tigre della Malesia”.