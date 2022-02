“Soleil? Tutto previsto”. GF Vip, la nuova bomba da fuori la Casa fa discutere: “La conosco troppo bene”

Soleil Sorge è la grande protagonista del GF Vip. La sua storia con Alex Belli ha monopolizzato i primi mesi del programma. E ora, con il ritorno dell’attore imminente (resterà nella casa per 4 giorni secondo il giornalista Gabriele Parpiglia) sono attesi nuovi fuochi d’artificio anche perché con Delia Duran le cose sembrano essere molto migliorate. Già qualche giorni fa erano arrivati segnali di distensione. Con la compagna di Alex che aveva usato parole al miele.



“Ti dico che sono contenta di averti conosciuta – aveva detto a Soleil Sorge -. Io ti adoro. Posso dirtelo davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì, inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo”.



Di Soleil Sorge si è parlato molto e ora a dire la sua è anche una che la conosce bene Raffaella Mennoia, colei che l’ha scelta per partecipare come corteggiatrice a Uomini e Donne. Lo ha fatto dalle colonne di Oggi dove ha rivelato alcuni retroscena inediti del passato di Soleil: “Il suo provino me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione”.







E ancora: “Capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa. Pensai all’istante: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante […] E infatti…Portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque”. Secondo Raffaella, quindi, Soleil Sorge non starebbe recitando nessun copione al Gf Vip.



“A Soleil Sorge piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, prima o poi esce quello che sei- “È machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. Tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato”.