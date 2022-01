Nella sesta edizione del ‘GF Vip’ una delle concorrenti che inizialmente era stata al centro dell’attenzione era Raffaella Fico. poi, dopo aver trascorso alcune settimane nella Casa più spiata d’Italia, era arrivata la sua eliminazione al televoto e i sogni di gloria si erano dunque definitivamente spenti. Successivamente era stata nello studio con Alfonso Signorini e gli altri eliminati per discutere delle dinamiche del programma. Poi all’improvviso è letteralmente scomparsa dalla circolazione e in tanti si sono chiesti il motivo.

Infatti, la bellissima showgirl ha fatto perdere le sue tracce nella trasmissione televisiva e il conduttore non ha mai accennato a questo nel corso delle puntate in diretta. Ovviamente la mancata presenza di Raffaella Fico è però stata notata da tutti e ora sembra che si sia giunti finalmente ad una spiegazione. Non stiamo parlando di dichiarazioni ufficiali da parte della donna, ma di indiscrezioni molto attendibili fornite da un grande esperto di gossip e del piccolo schermo. E chissà se lei non uscirà adesso allo scoperto.

Se da Raffaella Fico e Alfonso Signorini non sono arrivate delucidazioni in merito a questa sorprendente assenza nel ‘GF Vip’, adesso a parlare è il giornalista Gabriele Parpiglia. Intervenendo a ‘CasaChi’ presentata da Rosalinda Cannavò, l’esperto ha praticamente escluso che ci siano problematiche di salute. Quindi, l’ex di Mario Balotelli e mamma di Pia non è positiva al coronavirus e non ha altri problemi legati al suo stato fisico. E allora cosa è successo? Andiamo a vedere cosa è stato svelato.





Dunque, ecco perché Raffaella Fico non è presente nello studio del ‘GF Vip’ e perché non lo sarà nemmeno in futuro, stando a Gabriele Parpiglia: “Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto parte del Grande Fratello Vip. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello Vip. L’unica cosa che la lega ancora al reality show è la querela contro Soleil Sorge”. Dunque, non ha alcun interesse a presenziare alle puntate del programma Mediaset.

Raffaella Fico si è rivista in televisione qualche giorno fa ad ‘Avanti un altro – Pure di sera’ di Paolo Bonolis in veste di concorrente. Prima del ‘GF Vip’ era stata concorrente di ‘Games of Games – Gioco Loco’ su Rai 2. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, dall’agosto del 2021 ha cominciato una relazione con l’imprenditore originario di Livorno, Piero Neri, che ha 40 anni.