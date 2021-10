“Eccomi qui…”. Letteralmente sparita dopo l’uscita dal GF Vip, rispunta Raffaella Fico. E parla

L’ultima a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip è stata Raffaella Fico. Al televoto è stata sconfitta da Carmen Russo e Miriana Trevisan e ha dovuto abbandonare gli altri concorrenti del reality. È stata una delle protagoniste di questo primo scorcio di programma: ha sempre detto la sua, non si è mai tirata indietro. A testimonianza ci sono gli scontri con Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Quest’ultima ha anche esultato al momento della sua uscita: “Prenditi la tua cattiveria e vai via. Sarei stata falsa a essere dispiaciuta”.

Da quando è uscita ha fatto perdere le sue tracce. Ha avuto modo di rivedere sua figlia e di ritrovare la sua famiglia. Ma non è tornata sui social e non era neanche presente in studio durante la puntata del Grande Fratello Vip. I fan si stanno chiedendo il motivo di questo silenzio da parte di Raffaella Fico e il perché sia letteralmente sparita. In tanti si aspettavano di vederla nel parterre dei concorrenti che sono stati eliminati dalla casa, ma così non è stato. Raffaella Fico non è andata in studio ed ha così disertato la prima serata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Probabilmente Raffaella Fico ha voluto staccare dopo oltre un mese nella Casa e ha voluto metabolizzare al meglio tutto quello che è successo al GF Vip e i motivi dell’eliminazione. Nel frattempo ha potuto riabbracciare la figlia Pia alla quale è molto legata e tutti i suoi familiari.





Alla fine Raffaella Fico ha parlato. E lo ha fatto ospite di Casa Chi, il social entertainment format ideato dal magazine Chi, che ogni settimana porta sui canali Instagram e Facebook del brand opinionisti e ospiti d’eccezione per seguire e commentare i reality di maggior successo e i personaggi del momento. Il format è stato ripreso anche in questa edizione dopo il successo del 2020 con oltre 100 ospiti speciali e più di 14 milioni di video views su Instagram.

Raffaella Fico ha avuto la possibilità di parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip durante Casa Chi. Poi è ricomparsa anche su Instagram: un post con una foto in cui ha ringraziato tutti coloro che hanno deciso di sostenerla e supportarla nel tragitto che l’ha condotta fino a qui. Ecco, quindi, cosa ha detto: “Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest’avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni… La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all”.