Nella puntata in diretta del primo ottobre del ‘GF Vip’ è arrivato anche l’attesissimo incontro tra Raffaella Fico e la sua dolce metà Piero Neri. Per la prima volta dunque si è avuto questo confronto e il pubblico ha potuto conoscere chi sia il nuovo amore della showgirl. Durante il loro incontro si sono vissuti momenti di enorme commozione, in virtù di un racconto struggente da parte dell’uomo, che ha rievocato una vicenda dolorosa e che avrebbe potuto avere conseguenze fatali proprio per lui.

Durante l’appuntamento con Alfonso Signorini ci sono state anche le lacrime di Nicola Pisu. Il concorrente ha pianto durante l’incontro con la madre Patrizia Mirigliani: “Mi sei mancata tanto, grazie per avermi salvato la vita”. La signora aveva precedentemente raccontato: “Malgrado il bullismo che hai subito, oggi siamo qui e siamo di fronte all’altro a sperare in una rinascita, sono orgoglioso di questa tua resistenza, oggi stai dando una grande prova a me e soprattutto a tuo padre, che doveva occuparsi di te”.

Il partner di Raffaella Fico ha comunque detto sulla sua dolce metà: “Rappresenta il mio presente. Chi non la sposerebbe, sta dando una prova incredibile. Non è soltanto una bellissima ragazza, è elegante, educata e non dice mai una parola fuori posto”. La gieffina ha invece affermato: “Credo nel colpo di fulmine, è arrivato in un periodo della mia vita in cui non ero alla ricerca dell’amore. L’intervista della ex? So di questa storia, non hanno mai avuto un legame stabile, non stava attraversando un bel periodo”.





Poi è stato raccontato il drammatico episodio, riguardante il fidanzato di Raffaella Fico. Signorini ha aperto il discorso: “So di un episodio che vi lega ancora di più, è stato un episodio molto particolare. Piero, sei vivo grazie a Raffaella”. E lui ha confermato tutto: “C’è stato questo episodio che ci ha molto legato. Ho rischiato di morire annegato mentre mi trovavo su uno scafo. Ed è stata proprio Raffaella a dire no vengo, voglio vedere cosa fai. Poi mi hanno tirato fuori dall’acqua esanime lei e Marco”.

L’ex del fidanzato di Raffaella Fico, Valentina Colombi, aveva riferito qualche giorno fa: “Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino ad un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me, mi sussurrava parole importanti. Mi ha anche invitata in Sardegna per festeggiare Ferragosto, ma io non ci sono andata. Secondo me è innamorato ancora di me”.