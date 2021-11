Continua a essere alta la tensione tra Alex Belli e Aldo Montano al GF Vip. Tutto è partito dalla serata di Halloween, un momento che ha decisamente incrinato i rapporti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Durante la puntata l’ex attore di CentoVetrine ha avuto modo di confrontarsi con Gianmaria Antinolfi, con il quale i rapporti si sono incrinati giorno dopo giorno: Alex è convinto che Gianmaria “sia un fake”,

Gianmaria dal canto suo lo ha accusato “di fare l’attore di continuo”. Poi Alex Belli si è cpnfrontato con Aldo Montano, uno dei suoi amici all’interno della Casa e in confessionale l’attore lo ha invitato a “uscire allo scoperto” e ad “abbandonare l’aplomb da campione olimpico”. Dal canto suo Aldo Montano è rimasto di stucco e anche arrabbiato perché Belli, invece che chiedere direttamente un confronto con lui, ha preferito sfogarsi in confessionale. Belli ha provato ad abbassare i toni invitando l’amico a riderci su, ma la discussione sembra essere tutt’altro che conclusa.

E le polemiche su Alex Belli non finiscono qui. Perché sul web sta girando un video in cui viene ripreso mentre gira due piramidi delle nomination, quasi come per controllare quale prendere una volta arrivato il suo turno. Come spesso accade in questi casi, il web si è diviso: chi accusa Alex Belli e chi lo difende.





Infatti da una parte c’è, infatti, chi sostiene che lo abbia fatto nel corso effettivo della puntata serale. Per esempio un’utente dice: “Ma questa cosa è da squalifica o quantomeno da provvedimento disciplinare serio. Vediamo di fare qualcosa. Sono stanca di chi pensa di poter fare il c***o che vuole senza ripercussioni”. Tuttavia c’è una fetta di pubblico che non pensa a dietrologie e difende Alex Belli.

La SCORRETTEZZA di Alex Belli che approfitta di un momento di caos per scegliersi il piramidale rosso e fare la nomination in confessionale. #GFVip @GrandeFratello pic.twitter.com/JF19WqZGxW November 2, 2021

infatti non ha scelto neanche uno di quelli che ha toccato 🤦🏼‍♀️ pur di attaccarlo si fa di tutto pic.twitter.com/YUFChlGXPM November 2, 2021

In molti, infatti, riportano che il fatto sarebbe avvenuto post puntata: “Stanca di dirlo. Alex Belli non mi piace, ma le bugie ancora meno. Era già finita la puntata, scorrevano i titoli di coda. Non inventate le cose solo per dar contro a questo o all’altro. A prescindere dalla realtà dei fatti. Ma dove stiamo finendo?”. A confermare ciò, poi, anche un altro video in cui, durante le nomination, Alex sembrerebbe prendere una piramide diversa da quelle che avrebbe già guardato. Ora resta da capire come si risolverà la situazione e se il Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti sul caso.