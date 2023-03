GF Vip, tutto è pronto per la finale, ma Nikita Pelizon vive un momento no. L’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ha decretato gli altri finalisti che accompagneranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà all’ultima tappa di lunedì 3 aprile. Come sapete il più votato è stato Edoardo Tavassi, mentre Nikita Pelizon ha staccato il ticket dopo un televoto flash. L’ultimo finalista sarà scelto dal pubblico tra Alberto De Pisis e Milena Miconi.

Intanto le scelte del pubblico hanno già creato diverse reazioni all’interno della Casa. Oriana, Micol, Giaele e lo stesso Edoardo hanno reagito malamente all’accesso in finale di Nikita: “Io davo per vincitori quasi allo stesso modo Alberto e Luca… Ma forse la gente sarà andata a dormire? Non ha avuto modo di votare? C’è qualcosa che davvero mi sfugge” ha detto la sorella di Clizia. Ma i ‘dolori’ per l’influencer triestina non sono finiti: guardate cosa le è successo in queste ore.

Nikita in lacrime dopo la gioia per la finale

Oltre all’eliminazione di Andrea Maestrelli la puntata di lunedì ha visto Edoardo e Nikita approdare in finale. Grande gioia per l’influencer 29enne che però allo stesso tempo ha dovuto sopportare l’eliminazione di Luca Onestini di cui si era invaghita. Tra i due la relazione non è decollata, ma per Nikita l’uscita dalla Casa dell’ex tronista è stato un brutto colpo.

Oggi, infatti, nella Casa i vipponi sembrano prendere coscienza degli ultimi avvenimenti quando manca davvero pochissimo alla finale. Nikita Pelizon, in particolare, ha avuto un momento di forte commozione. Prima si è fermata di fronte all’armadio vuoto di Luca Onestini e poi è scoppiata a piangere. Un pianto prolungato, sofferto, che ha mostrato tutta la fragilità ma anche l’affetto dell’influencer per l’ex coinquilino.

Nikita sta giocando il tutto per tutto per vincere questo programma #gfvip

Nikita Pelizon si è confidata con Milena Miconi alla quale ha confessato: “Tralasciando il lato ombra, il lato luce è bello. A prescindere dalla sua figura, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita. Anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona“. Poi l’influencer ha raccontato di aver rivelato a Luca di non volerlo rivedere fuori, ma solo per paura che lui non volesse più incontrarla: “Nella vita non si può mai sapere, non lo sai quello che può succedere” è stata la risposta di Milena.

