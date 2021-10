All’interno della casa del Grande Fratello Vip Jo Squillo prende nuovamente posizione sul consumo del latte. Già nei giorni scorsi, parlando con Ainett Stephens, ha fatto un collegamento diretto tra il consumo di latticini e la presenza di noduli al seno. La sua teoria è che smettere di mangiare latticini possa far addirittura scomparire gli eventuali noduli.

Una affermazione che non ha basi scientifiche come è descritto in modo chiaro sul sito dell’AIRC (Fondazione per la Ricerca sul Cancro), nelle conclusioni di un articolo dal titolo ‘Latte e lattici aumento il rischio del cancro?’, si legge: “Nonostante molti punti siano ancora da chiarire, i dati disponibili non fanno pensare a un’associazione tra consumo di latte e derivati e aumento del rischio di tumore. Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, sembra addirittura che sia vero il contrario, e che questi alimenti possano avere un effetto protettivo”. E ancora: “In attesa che si arrivi a risposte più chiare è opportuno seguire le raccomandazioni degli esperti e non eccedere nel consumo, incorrendo in possibili effetti dannosi.

In quell’occasione ci fu una levata di scudi da parte del popolo del web: “Qualcuno le dica che quello che sta dicendo è falso e pericoloso”, ha scritto un utente. E ancora: “Va bene tutto ma dire che un nodulo al seno sparisce perché si eliminano i lattici anche no!!”. E nelle ultime ore Jo Squillo è nuovamente tornata sull’argomento del consumo dei latticini parlando del padre.





“Mio padre era ghiotto di latte, infatti è diventato sordo. La caseina è una colla, e infatti gli ha collato le orecchie”. In questa occasione Jo Squillo parlava con Aldo Montano di intolleranze e allergie. Molti utenti sul web a tal riguardo si sono indignati e hanno chiesto alla produzione e al conduttore del programma, Alfonso Signorini, di mettere un freno alle frasi di Jo Squillo anche perché non è la prima volta che la cantante associa l’uso dei latticini all’insorgenza di problematiche serie.

Aldo Montano è allergico alla caseina e proprio per questo motivo è andato spesso in shock anafilattico. L’ultima volta è accaduto nel 2016 mentre si trovava al Quirinale: “Sono allergico alla caseina, la proteina del formaggio. Debbo evitare tante cose, che pure sarebbero buonissime da mangiare. Quasi quasi vanto più ricoveri in ospedale che medaglie vinte”, aveva dichiarato qualche tempo fa.