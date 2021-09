Raffaella Fico aveva detto che sarebbe entrata da single nella Casa del Grande Fratello Vip. In realtà qualcosa nelle ultime settimane è cambiata. Così come ha spiegato Alfonso Signorini nel format social Casa Chi: “Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie… Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto di essere fidanzata”.

Durante un momento di chiacchiere con Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico si è lasciata prendere dalla nostalgia. Con il coinquilino sembra essersi instaurata una buona complicità, data dal fatto che entrambi hanno da poco iniziato una frequentazione con una persona fuori dalla casa. “Ci è venuta un po’ di malinconia”, scherza Raffaella Fico. “Mi sono fidanzata da pochissimo ed è difficile il distacco. Stavamo vivendo i primi momenti insieme… ma tanto quando usciamo loro sono là, li ritroviamo”, rassicura Gianmaria.

Se da un lato l’ex di Belen Rodriguez si ritiene libero di viversi la sua esperienza a 360 gradi nella casa, la showgirl si sente a tutti gli effetti impegnata: “Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Stiamo insieme da un mese, ma tra noi c’è amore”.





Il fidanzato di Raffaella Fico si chiama Piero Neri, un ragazzo di Forte dei Marmi. “È fidanzata con Piero Neri, un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia che va avanti da più di un mese”, ha ribadito Alfonso Signorini. Il conduttore si è detto stupito del fatto che la concorrente si fosse presentata ai provini come single, mentre ora è evidente che il suo cuore è impegnato.

Al di là della vita privata di Raffaella Fico, “Casa Chi” ha ricordato come quest’ultima abbia già perso le staffe dopo le provocazioni mosse nei suoi confronti da Soleil Sorge. A entrare nel discorso è stato proprio Signorini: “Raffaella ha già perso la sua maschera e il suo aplomb, lunedì sera vedevo la sua faccia cadere nettamente a pezzi. Soleil è una provocatrice, è una che sa fare molto bene il suo lavoro, ma è anche una ragazza che ha una storia molto drammatica. Non sta vivendo un periodo privato molto semplice e andrà anche protetta da questo punto di vista”.