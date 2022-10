GF Vip, nuovo concorrente in arrivo dall’Isola dei Famosi. Nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini siamo ormai nel pieno delle dinamiche. Tra relazioni che non decollano, leggi Antonino e Giaele, e amicizie rovinate come quella tra Charlie e Luca Salatino non ci si annoia davvero. Su Spinalbese sono arrivate anche le parole urlate fuori dalla Casa probabilmente dai fan dei Gintonic: sotto l’occhio del ciclone ci è finito il suo comportamento con Giaele.

Charlie Gnocchi nel frattempo continua a discutere con Antonino Spinalbese. All’hair stylist ha rinfacciato di aver fatto cambiare l’atteggiamento di Luca Salatino nei suoi confronti: “La cosa più terribile che ho visto ultimamente è Luca che mi sta addosso ogni mezz’ora. Luca è tre giorni che mi dice ‘infame’. Io mi sveglio con uno che mi dice così”. Insomma nervi a fior di pelle. Ma non basta. Presto nuovi concorrenti potrebbero varcare la porta rossa.

GF Vip, atmosfera infuocata: in arrivo un ex Isola dei Famosi

Di sicuro chiunque entrerà dovrà fare i conti con un’atmosfera non certo idilliaca: prima il caso Bellavia, poi Nikita Pelizon isolata e derisa, insomma i coltelli fiammeggiano nella Casa. Amedeo Venza ha lanciato lo scoop. Inizialmente ha parlato di una coppia che dall’Isola dei Famosi dovrebbe entrare al GF Vip: “Una coppia sta per varcare la porta rossa! Visti, rivisti e stravisti! Ecco perché la gente non segue più il programma!”.

Stiamo parlando di Guendalina e Edoardo Tavassi. L’esperto di gossip commenta negativamente la loro possibile entrata: “Sono usciti due settimane fa dall’Isola e ce li ritroviamo al GF Vip, cioè cosa è che non abbiamo capito?”. Poi Venza rettifica: “Aspettate!!! Rettifico! Entra solo Edoardo! Già così va meglio”. Chissà se alla fine sarà proprio lui ad entrare. Sicuramente molti si sono dispiaciuti per la sua uscita di scena dall’Isola a causa dell’infortunio. Magari al GF Vip potrà rifarsi con gli interessi…

Ma i nomi che circolano sui possibili nuovi concorrenti al GF Vip sono diversi. Lo stesso Amedeo Venza ha fatto anche quello di Oriana Marzoli, una nota influencer spagnola, che sarebbe in viaggio verso Roma, destinazione la Casa più spiata dagli italiani. E poi ancora Helena Prestes, Sarah Altobello, Akash Kumar, il conte Mazzoni e Luca Onestini in coppia con il fratello Gianmarco: le scommesse sono aperte, chi entrerà alla fine?

